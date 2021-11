E’ stata presentata in conferenza stampa, presso la sala dello 0831 Space (via Appia, 110 a Brindisi) la rassegna “Facciamo festival – parole, risate, musica”.

Si tratta di una iniziativa della società 0831 srl, promossa con i partner ProLoco di Brindisi e Associazione “Club culturale gli Amici” di Brindisi, nell’ambito del Programma straordinario in materia di cultura e spettacolo per l’anno 2020, ai sensi della L.R. 6/04 e del Regolamento regionale n. 11/07 s.m.i. e del Programma Straordinario 2020 in materia di cultura e spettacolo).

Alla conferenza stampa hanno partecipato i rappresentanti della società 0831 srl., della ProLoco di Brindisi e dell’Associazione culturale “Gli Amici” di Brindisi, i quali hanno spiegato che la rassegna mira a coniugare il talento e la passione di musicisti e cabarettisti “made in Puglia” con il fascino silenzioso della letteratura.

Presenti anche i rappresentanti delle scuole primarie e secondarie inferiori di Brindisi che hanno aderito all’iniziativa e che hanno ricevuto 500 libri di prosa e poesia, con l’obiettivo di stimolare la curiosità dei più piccoli nei confronti della letteratura.

Il primo spettacolo si svolgerà venerdì 5 novembre, alle ore 21.00, con il gruppo comico “I Malfattori”

Per info 3288744031