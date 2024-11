Siamo da tempo a fianco di lavoratrici e lavoratori del 118 che rivendicano dignità lavorativa, a fronte di un servizio svolto all’interno dei presidi ospedalieri del territorio in contratto part-time con carichi di lavoro importanti e turni svolti da personale ridotto, dato che il coefficiente di copertura del personale delle postazioni 118 non è congruo rispetto alle necessità, questo per una scelta organizzativa effettuata a Brindisi che va sicuramente rivista per consentire la piena occupazione di chi è già dipendente con il passaggio a FULL TIME, oltre ad eventuali ulteriori assunzioni.

La Funzione Pubblica CGIL Brindisi ed il gruppo Dirigente FP CGIL hanno espresso più volte massima disponibilità ed impegno per risolvere una vertenza importante per il territorio ed abbiamo spinto sulla Direzione ASL Brindisi come socio unico che ha inviato su richiesta delle Organizzazioni Sindacali missive alla Regione Puglia per risolvere la questione, ma dato che non vi sono riscontri proseguiremo nelle azioni di lotta fino alla definitiva risoluzione del problema.

Per questi motivi la mobilitazione diventa più impattante e le lavoratrici ed i lavoratori del 118 ASL Brindisi della FP CGIL aderiranno allo Sciopero Generale del 29 novembre 2024

Tocca a noi discutere queste questioni critiche e sostenere il cambiamento per una maggiore giustizia sociale.

Luciano Quarta

Funzione Pubblica CGIL Brindisi