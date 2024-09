Dal 2012, anno della sua fondazione all’interno del Laboratorio Urbano ExFadda di San Vito di San Vito dei Normanni (BR), la World Music Academy propone percorsi di formazione e produzione nell’ambito della musica tradizionale. Accanto a questi, ci sono i corsi stabili della Scuola di Musica, che a partire dal 2013 si è imposta non solo come un importante centro didattico per l’insegnamento musicale a 360°, ma anche come uno spazio di aggregazione e di crescita culturale e sociale per la popolazione del territorio, in particolare quella giovanile.

I corsi della Scuola di Musica, che spaziano dal pianoforte al canto passando per batteria, chitarra classica e elettrica, basso e fiati, sono indirizzati a un pubblico che va dai 5 anni in su, con attività specifiche per le fasce 0-3 e 3-5 anni. Sono percorsi personalizzati che raccolgono centinaia di iscritti, portati a imparare e a crescere insieme anche attraverso attività collettive (laboratori di musica d’insieme, orchestra, coro dei bambini, ensemble di chitarre), andando poi a intrecciarsi con la proposta formativa dei progetti speciali di WMA in ambito tradizionale come la Scuola di Pizzica e Nuova Generazione Trad (con residenze, laboratori, focus e concerti).

Negli anni, la piattaforma didattica e progettuale di WMA ha dato vita a una vera e propria comunità creativa, che coinvolge non solo i giovani musicisti ma anche le loro famiglie, sempre in dialogo con i docenti della Scuola (tra questi Vincenzo Recchia, Dario Nigro, Marco De Luca, Giuseppe Calò, Piero Errico, Antonietta Recchia, Vincenzo Gagliani, Giovanni Chirico, Valerio “Combass” Bruno).

Saranno dunque due le giornate dedicate quest’anno alla riapertura della Scuola di Musica, sabato 14 e 21 settembre, due Open Day in cui sarà possibile scoprire i corsi in partenza per l’anno didattico 2024/25. Sabato 14 settembre (dalle 16 alle 19) sarà possibile effettuare lezioni di prova gratuite con i docenti della Scuola (la prenotazione è gradita) e visitare le aule didattiche all’interno dell’ExFadda. Sabato 21 settembre, invece, a partire dalle 19 presso lo Strato Bar dell’ExFadda ci sarà la presentazione dell’offerta formativa e a seguire il karaoke live aperto a chiunque voglia partecipare.

“A breve riprenderanno i corsi di musica della WMA” racconta Marco De Luca, docente di chitarra classica della Scuola. “Da 11 anni cerchiamo di offrire ai ragazzi e alle ragazze un’esperienza significativa e di valore. Proviamo a coltivare le peculiarità di ciascuno, progettando percorsi didattici aderenti alle aspettative e alle inclinazioni personali, e programmiamo iniziative ed eventi che consentano a tutti di confrontarsi con gli altri studenti, ma anche con il pubblico. Crediamo che tra questi giovani ci siano i professionisti di domani, ai quali ci sforziamo di garantire una preparazione artistica di qualità. Allo stesso tempo e con la stessa convinzione pensiamo che studiare musica non debba essere un percorso professionalizzante, esclusivo e riservato a pochi, ma un’occasione di crescita da estendere il più possibile, un’opportunità per intessere nuove relazioni e impreziosire il tessuto culturale e sociale della comunità”.

__

Per informazioni, prenotazioni per le lezioni aperte del 14 settembre e per suggerire i propri brani per il karaoke live del 21 settembre: 3208038588 (Whatsapp).