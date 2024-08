Nella mattinata del 2 agosto 2024, nell’ambito del progetto “Mini Vigili”, 17 “mini vigili” in servizio presso il Comando di Polizia Locale del Comune di San Michele Salentino (Br), di età compresa tra 10 e 13 anni, hanno visitato la sede della Compagnia Carabinieri di San Vito dei Normanni.

I ragazzi, insieme al Vice Sindaco Tiziana Barletta e all’Assessore Michele Salonna, sono giunti presso la sede accompagnati dal Comandante della Polizia locale di San Michele Salentino, Avv. Anna Lucia Matarrelli, con altre due unità in servizio. I giovani, con grande curiosità e interesse, hanno avuto modo di vedere e conoscere le dotazioni di mezzi e strumenti dell’Arma dei Carabinieri in materia di controllo e sicurezza sulla strada, come ad esempio il funzionamento degli etilometri, le modalità di controllo in materia di codice della strada e porre domande al riguardo.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati inoltre temi legati al fenomeno del bullismo nelle sue diverse forme (fisico, verbale e online), l’’uso consapevole dei “Social” e la diffusione di sostanza stupefacenti tra i giovani. L’iniziativa, ricompresa nel più ampio progetto denominato “Cultura della Legalità” che mira ad avvicinare le nuove generazioni alle Istituzioni dello Stato, è stata di grande interesse e certamente utile per i partecipanti.

I giovani saranno i futuri adulti e, pertanto, la formazione non può che essere utile ad avvicinare sempre più gli interessati ai concetti di convivenza civile e rispetto delle regole.