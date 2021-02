Con determina odierna, il dirigente del Settore Lavori Pubblici – Sport del Comune di Brindisi ha affidato alla Associazione Sportiva ACQUAWELLNESS” a r.l., la riqualificazione e successiva gestione del centro sportivo comunale sito alla via Pellizza da Volpedo (ex-Acsi) al Quartiere S.Elia.

La gestione del centro sportivo avrà durata di 20 anni.

L’Associazione Sportiva affidataria si impegna ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di che trattasi, nel rispetto delle vigenti norme in materia di lavori pubblici e a provvedere alla gestione e pulizia dei locali assegnati, previa volturazione, a proprio carico delle utenze di rete (acqua, luce e gas ); si impegna inoltre, a realizzare le opere di miglioria proposte in sede di gara.

Finisce cosi l’iter avviato dalla Giunta Comunale il 30.04.2020 e proseguito a Maggio con la pubblicazione di un avviso pubblico al quale avevano partecipato tre Società Sportive: RM SPORT, A.S.D. PALMAS e SSD ACQUAWELLNESS a r.l..

Piena soddisfazione è stata espressa dall’Ass. Oreste Pinto che sui social ha cosi postato:

“Oggi è stato raggiunto uno degli obiettivi che mi ero prefissato quando ho ricevuto la delega assessorile allo Sport ed all’impiantistica sportiva: mettere fine alla vergogna del Centro Sportivo Ex Acsi, al Quartiere Sant’Elia.

Un centro che, per qualche periodo, è stato il fiore all’occhiello dell’impiantistica sportiva cittadina, ma che poi, per troppi lunghi anni, è stato abbandonato all’incuria e lasciato alla mercé dei vandali.

La commissione di gara ha terminato tutte le procedure ed ha affidato in convenzione la riqualificazione (e successiva gestione) dell’impianto, per la durata di 20 anni, alla SSD

ACQUAWELLNESS a r.l..

Dove oggi ci sono erbacce e topi, domani – secondo il progetto risultato vincitore – ci saranno:

– Un campo di calcio a 11

– Un campo di calcio a 5

– Un campo di squash

– Due campi di padel

– Quattro campi di jorkBall

– Una palestra

– Area attrezzata per il fitness

– Area Piscina

– Area giochi per bambini

Oggi abbiamo tracciato la strada verso la restituzione alla cittadinanza di uno spazio vitale, non solo per lo sport brindisino, ma per un intero quartiere che dimostra sempre più fame di occasioni di socializzazione.

Oggi è un giorno davvero importante per chi continua a credere nei valori dello sport e nella sua capacità di generare comunità attive ed economia reale”.