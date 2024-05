Un anticipo d’estate, passo dopo passo, un cammino di bellezza immersi nella meraviglia di Torre Guaceto, scrigno di preziosa biodiversità.

Per terra e per mare, percorsi a piedi, in bicicletta e a nuoto per scoprire tutta la bellezza di Torre Guaceto, sempre accompagnati dalle Guide di Thalassia.

A piedi percorreremo macchia mediterranea , duna e retroduna fino ad arrivare al mare, per scoprirlo in tutti i suoi segreti, dai granelli di sabbia ai suoi abitanti, dai pesci alle tartarughe, su percorsi brevi adatti anche ai bambini o vie più intense per chi ama camminare in natura.

In biciletta – muscolare o elettrica, attraverseremo la Riserva terrestre, tra gli uliveti secolari e le case del parco, fino a rilassarci nel blu delle calette più nascoste di Guaceto.

Il cammino unito allo snorkeling sarà invece un modo per conoscere da vicino la biodiversità marina e terrestre, in un racconto di fili invisibili dalle ali degli uccelli sino al fondo del mare.

Il calendario rientra tra le attività di tutela e promozione del patrimonio naturalistico del CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO e sono realizzate da Cooperativa Thalassia che si occuperà di accogliere e guidare quanti vorranno prendere parte alle attività

PER INFO&PRENOTAZIONI:

Le attività sono a pagamento e con prenotazione obbligatoria;

è possibile consultare il calendario ed effettuare prenotazioni al seguente link:



per tutte le informazioni, è disponibile la whatsapp line al +39 331 927 75 79

MAIL: segreteria@cooperativathalassia.it, Facebook: Thalassia Coop Instagram: Thalassia Cooperativa