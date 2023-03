Giovedì 23 marzo alle 10.30 nel Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi docenti e allievi della Scuola Musicale Comunale “Città di Francavilla Fontana” si esibiranno in un concerto per celebrare i 206 anni dalla fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Nei giorni scorsi il Sindaco Antonello Denuzzo ed il maestro Antonio Curto hanno incontrato la direttrice del carcere di Brindisi Valentina Meo Evoli per definire i dettagli della manifestazione che coinvolgerà attivamente le Istituzioni del territorio.

“Siamo orgogliosi – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – dell’invito rivolto dalla Direttrice Meo Evoli e dai vertici del corpo di polizia penitenziaria. La Scuola Musicale comunale è una istituzione cittadina che in 20 anni ha saputo farsi apprezzare per la qualità del suo operato e dell’offerta musicale. Ringrazio il maestro Antonio Curto per il suo lavoro e l’impegno fuori dal comune con cui si dedica a questa istituzione cittadina ed ai suoi allievi.”

L’iniziativa, promossa dalla Direzione della Casa Circondariale di Brindisi, rafforza il legame ormai storico con la Scuola Musicale che in diverse occasioni ha messo a disposizione la propria arte.

“Ringrazio la Direttrice Meo Evoli per aver pensato alla Scuola Musicale per questo importante appuntamento istituzionale. Con il Sindaco Denuzzo – conclude il Direttore della Scuola Musicale Antonio Curto – abbiamo condiviso senza esitazioni la proposta di un momento da dedicare al corpo della polizia penitenziaria.”

Sempre sul fronte della promozione della cultura musicale, questa volta direttamente nel carcere, è stato raggiunto un accordo tra l’AGIMUS di Francavilla Fontana e la direzione dell’istituto penitenziario per la diffusione, in diretta dall’Auditorium della Scuola Musicale, dei concerti della stagione concertistica promossa dall’associazione presieduta dal maestro Curto.

Comune di Francavilla Fontana