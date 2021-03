“Festa dell’Albero, un albero per ogni nato” e “Giornata della Gentilezza ai nuovi nati” sono due ricorrenze che l’Amministrazione Comunale celebra dando il benvenuto ai 165 nati nel 2019 e nel 2020 nel nostro Comune di Latiano.

Con l’iniziativa “Un albero per ogni nato” l’ARIF Puglia (Agenzia Regionale attività Irrigue e Forestali) dona alle città piccoli alberi per incrementare gli spazi verdi. Vengono piantati in questi giorni centosessantacinque alberi per il rimboschimento dell’area del nascente Parco Reale (strada provinciale per San Vito) ciascuno con una targhetta in legno con nome e data di nascita del bimbo o bimba nati nel 2019 e nel 2020.

Il 21 marzo ricorre anche la Giornata nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati istituita dalla Rete Nazionale degli Assessori alla Gentilezza con l’intento di offrire in questo momento così difficile un messaggio positivo di rinascita per tutta la comunità, di forza della vita nonostante tutto.

Per questi motivi l’Amministrazione Comunale intende donare un libro a ciascun bambino/a. Leggere ai bambini sin dai primi mesi di vita significa costruire per loro un futuro più ricco di opportunità, contribuirà a disegnare le persone che saranno domani.

Nell’occasione, e grazie all’impegno dell’Associazione “L’Isola che non c’è”, saranno altresì piantumati alberi fioriti sulla centrale via Roma.

