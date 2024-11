Il recupero dell’8^ giornata della Serie A Gold va alla Raimond Sassari, che espugna il Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina sconfiggendo la Junior Fasano, con il punteggio di 27-29, al termine di una gara viva sino alla fine.

Partono bene i campioni d’Italia, avanti sul 6-2 dopo 9’, con coach Laera che spende subito il time-out, dando una scossa ai suoi che tornano immediatamente in partita ribaltando il punteggio con un break di 5-0 (6-7 al 15’). La formazione sarda tocca anche il +2 (7-9 al 16’), ma di fatto è l’equilibrio a regnare nella restante parte del match: i fasanesi impattano sul 10-10 al 23’, rientrano sotto di una lunghezza negli spogliatoi all’intervallo (13-14) ed operano il sorpasso al 41’ (20-19), con le due squadre di fatto sempre a contatto.

Senza l’infortunato Leban (presente solo a referto), buona è la prova tra i pali di Sibilio, così come positivo è nel complesso l’apporto del rientrante Marinho Da Cunha, mentre sul fronte opposto determinante è Hamidovic, in gran spolvero al tiro e protagonista anche nel parziale decisivo nel finale della compagine isolana, che tra il 49’ ed il 55’ realizza un break di 4-0 (passando dal 24-23 al 24-27). Vani gli sforzi dei padroni di casa di avvicinare nuovamente gli ospiti, che pur con qualche affanno conquistano l’intera posta in palio grazie al 27-29 della sirena.

Per Zeljko Beharevic e compagni c’è comunque poco tempo per recriminare, perché già sabato a Lavis la Junior tornerà in campo contro il Pressano nell’11° turno di campionato.

“Sono contento del lavoro svolto dai ragazzi nonostante la continua emergenza – dichiara coach Domenico Iaia – ed accettiamo il verdetto del campo, pur essendo una sconfitta dura digerire, essendo dipesa anche da fattori esterni che hanno leso la possibilità di portare completamente a frutto quanto di buono preparato in allenamento e poi riproposto con successo in partita. In ogni caso ogni match per noi è un occasione di riscatto, ed ora andremo in Trentino a giocarci una sfida con lo spirito che ci ha sempre contraddistinto, dimenticando in fretta quanto accaduto oggi e sperando di recuperare anche Leban”.

Tabellino

Junior Fasano-Raimond Sassari 27-29 (13-14 p.t.)

Junior Fasano: Sibilio, Guarini, Boggia 3, Rivan Rodriguez 1, Pugliese 6, Leban, Cantore 6, Marinho Da Cunha 8, Beharevic, Capello Cardozo 1, Velletri, Mizzoni, Legrottaglie, Beorlegui 2, Montalto, Rubino. All.: Domenico Iaia.

Raimond Sassari: Pavani, Aldini 6, Nardin 2, Mura, Malandrin De Oliveira, Bronzo 6, Delogu, Coppola, Hamidovic 11, Bomboi, Brzic 2, Miri, Codina Vivanco 2. All.: Antonj Laera.

Arbitri: Simone-Monitillo.

Classifica: Conversano e Raimond Sassari 18, Cassano Magnago 17, Teamnetwork Albatro Siracusa 16, Alperia Black Devils Merano e Bozen 14, Pressano 11, Brixen e Junior Fasano 9, Sparer Eppan 5, Macagi Cingoli 3, Camerano* e Chiaravalle* 2, Secchia Rubiera 0. *Una partita in meno.

Prossimo turno (16/11): Teamnetwork Albatro Siracusa-Bozen, Macagi Cingoli-Secchia Rubiera, Camerano-Brixen, Pressano-Junior Fasano (ore 18.30), Raimond Sassari-Alperia Black Devils Merano, Sparer Eppan-Cassano Magnago, Conversano-Publiesse Chiaravalle.

