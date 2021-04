Domenica 25 Aprile p.v., con inizio alle ore 10.30, si svolgerà in Piazza Santa Teresa la cerimonia commemorativa del 76° Anniversario della Liberazione, organizzata dalla Prefettura in collaborazione con il Comando Brigata Marina San Marco ed il Comune di Brindisi.

La manifestazione, per le limitazioni previste dall’emergenza pandemica, si svolgerà in maniera sobria con l’alzabandiera e la deposizione della corona di alloro presso il monumento ai caduti, alla sola presenza delle massime autorità e senza la partecipazione di pubblico, onde evitare forme di assembramento vietate dalle disposizioni che regolano la zona rossa.

Seguirà in Piazzetta Sottile – De Falco l’omaggio alla memoria dei caduti della Resistenza promosso dal Comitato Provinciale ANPI.