Meta fissa per molti salentini, anche quest’anno Erchie darà vita alla grande festa dedicata alla protettrice Santa Lucia con un ricco programma religioso e civile.

Si parte la vigilia, il 30 aprile, alle 17:30 con l’ accoglienza delle Sacre Reliquie di Santa Lucia provenienti da Siracusa presso Largo Calvario, alla presenza delle autorità ecclesiastiche dell’Arcidiocesi di Siracusa e della Deputazione della Cappella di Santa Lucia.

Un grande momento di festa per la comunità che culminerà alle 19:00 con la Santa Messa presieduta da S. E. Mons. Francesco Lomanto, Arcivescovo Metropolita di Siracusa.

Grandissima attesa per il concerto di Fausto Leali in Piazza Umberto I alle ore 21:00, una delle voci più belle della musica italiana che ha segnato molte generazioni.

Giovedì 1 Maggio, il giorno ufficiale della festa le messe saranno alle 08:00, 09:00, 11:00 presso il Santuario e 18:00 con il pontificale presso Piazza Umberto I presieduto da S. E. R. Mons. Vincenzo Pisanello, Vescovo di Oria.

Alle ore 19:00 si snoderà la processione per le vie del paese con i simulacri di Santa Lucia e Santa Irene.

Presteranno servizio le Associazioni bandistiche di Erchie: D. Nicolì, A. Toscanini, M° G. Lochi.

Alle 20:30 naso all’insù per lo spettacolo pirotecnico in zona Montearso (Via Milano) a cura della pirotecnica Pirosud

Alle 21:30 direttamente dai Mudù arrivano Umberto Sardella e Luigia Caringella in Piazza Umberto I per una serata tutta da ridere!

Durante le serate si potranno ammirare le luminarie a cura di Massimo Mariano da Scorrano (LE)

Il comitato Feste Patronali, i parroci e l’amministrazione comunale di Erchie presieduta dal Sindaco Giuseppe Margheriti, augurano alla cittadinanza e ai pellegrini tutti una Buona Festa di Santa Lucia 2025.