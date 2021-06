Con determina n.43 del 17 giugno 2021 l’Autorità idrica pugliese ha adottato gli interventi di infrastrutturazione idrica e fognaria rappresentati dalle amministrazioni comunali, compresa quella di Brindisi.

Il Comune di Brindisi aveva presentato ed ottiene interventi per 3,630 km di rete idrica e fognaria nelle strade per Betlemme, per Sbitri, per Scuole Pie e per Contardo.

AIP autorizza così l’Acquedotto Pugliese ad avviare la progettazione e la conseguente valutazione economica, provvedendo alle verifiche sulla fattibilità degli interventi richiesti dalle amministrazioni comunali.

“Ringrazio il presidente dell’Autorità idrica pugliese, Toni Matarrelli, per aver accolto le istanze di Brindisi. – Dichiarano il sindaco Riccardo Rossi e il vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Elena Tiziana Brigante – È un’ottima notizia per i cittadini che abitano in quelle zone e finalmente riceveranno il servizio pubblico di acqua e fogna”.