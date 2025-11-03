Martedì 4 novembre si terrà a Brindisi la tradizionale celebrazione del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, promossa e coordinata dalla Prefettura di Brindisi in collaborazione con il Presidio Militare e il Comune di Brindisi.

La cerimonia avrà inizio alle ore 9.45 con l’inaugurazione, presso l’Archivio di Stato, di una mostra documentaria dedicata alla commemorazione dei caduti appartenenti alle Forze Armate di Brindisi.

A seguire, alle ore 10.30, in piazza Santa Teresa, si svolgerà la cerimonia commemorativa, che prevede il passaggio in rassegna dei reparti, la cerimonia dell’alzabandiera, la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti e le allocuzioni delle autorità civili e militari.

Alla manifestazione prenderanno parte anche alcune scolaresche del territorio, con l’intento di avvicinare le nuove generazioni ai valori della Patria, della libertà e della democrazia, e di rendere omaggio a quanti hanno sacrificato la propria vita per l’unità nazionale e la difesa di tali ideali.

Nell’ambito dell’iniziativa “Caserme aperte” sarà poi possibile visitare nel corso della giornata il Castello Svevo e la Stazione Navale di Brindisi dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 16.00.