Dopo diciassette giorni dall’ultima partita di campionato disputata, la Happy Casa Brindisi è pronta a tornare a calcare il parquet di gioco per il rush finale di stagione.

Due partite da recuperare in tre giorni (Sassari in casa e Trento in trasferta) a cui si aggiunge l’ultima giornata della regular season LBA (Varese tra le mura amiche il 10 maggio) prima di partecipare ai playoffs scudetto da protagonisti, dopo un’intera stagione vissuta ai vertici del campionato.

Si ricomincia mercoledì sera 5 maggio ore 20:30, in diretta su Eurosport 2 e Player, al PalaPentassuglia di Brindisi contro il Banco di Sardegna Sassari. Match valevole per il recupero della 23esima giornata di ritorno tra due squadre la cui storia dell’ultimo decennio è a dir poco intrecciata tra corsi e ricorsi storici, sfide entusiasmanti tra Legadue, Coppe Italia e playoffs Lega A.

Queste le dichiarazioni di coach Frank Vitucci alla vigilia: “È stato un periodo di assenza davvero lunghissimo, personalmente di ben ventiquattro giorni per aver la meglio sul Covid. Ora finalmente posso dire di stare bene. Nei giocatori in questi giorni ho visto il desiderio di tornare a giocare e l’arrabbiatura di non averlo potuto fare. Questo è un gruppo che non si è mai lamentato, non ha mai trovato alibi o scusanti e sono sicuro che si comporterà nello stesso modo anche in questa occasione. Vogliamo difendere ciò che ci siamo conquistati sul campo meritatamente in questa lunga stagione. Sarà molto difficile visto ciò che ci è accaduto, ma sono altrettanto convinto che non ci tireremo indietro dando il massimo a nostra disposizione, come sempre fatto finora”.

I test molecolari effettuati dal gruppo squadra hanno confermato la sussistenza di alcune positività presenti nel gruppo. La situazione verrà monitorata seguendo i protocolli vigenti. Contestualmente si informa che alcuni componenti sono risultati negativi e potranno riprendere le attività di prima squadra in linea con le procedure previste.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi