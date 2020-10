I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi, al termine degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 50enne, del luogo, per porto di armi od oggetti atti a offendere e rifiuto dell’accertamento della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. In particolare, l’uomo controllato alla guida della propria autovettura in una via di quel centro, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Contestualmente, è stato trovato in possesso, senza giustificato motivo, occultati nel vano porta oggetti dell’auto, di due coltelli della lunghezza rispettivamente di cm. 15 e cm.20. Le armi sono state sequestrate, il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca e ritirate la patente di guida e la carta di circolazione.

