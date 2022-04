Celebrazione della liberazione dell’Italia dal nazifascismo: lunedì 25 aprile la Città di Mesagne festeggerà lo storico anniversario.

Il calendario prevede il raduno in Villa Comunale alle 8.30 e il saluto delle autorità. Il corteo si sposterà verso il prato del Castello, sul quale i bambini delle quinte classi delle scuole elementari pianteranno dei bulbi di papavero, per poi procedere verso la Sede Municipale sostando in Piazza IV Novembre e in Piazza Garibaldi per un momento musicale a cura della Banda cittadina.

A Palazzo Celestini verrà deposta una corona nel sacello comunale. Alle 11.30 il corteo tornerà in Villa Comunale, dove sarà possibile visitare la mostra tematica a cura delle associazioni ‘Combattenti e Reduci’ sezione di Mesagne, ‘Pari Opportunità’ e ‘Gruppo Storico Città di Mesagne’. Beatrice Randino eseguirà alcuni brani musicali sul tema della Pace e, a conclusione di programma, gli studenti dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore ‘Epifanio Ferdinando’ leggeranno alcuni testi sull’argomento ‘Tu di cosa sei partigiana/partigiano?’, due iniziative organizzate in collaborazione con l’Anpi di Mesagne.

Lunedì 25 aprile Francavilla Fontana celebrerà il 77° Anniversario della Liberazione Nazionale con la tradizionale cerimonia istituzionale in Piazza Vittorio Emanuele II alle ore 9.30 e con un omaggio ai luoghi della Città dedicati ai protagonisti della Resistenza.

“Il 25 aprile – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – arriva nel pieno di una guerra che sta sconvolgendo l’Europa. La Resistenza è stata innanzitutto una lotta per l’affermazione della libertà e della democrazia contro il nazifascismo. A noi spetta il compito di onorare il sacrificio dei tanti giovani che hanno anteposto il bene collettivo persino alla propria vita e di mantenerne viva la memoria nelle nuove generazioni.”

La giornata partirà alle 9.00 con un omaggio ad Antonio Somma, partigiano e uomo politico di primo piano nel postfascismo, nella strada a lui intitolata nel dicembre del 2019. La figura di Somma sarà ricordata dal nipote William Zullo e dal Sindaco Antonello Denuzzo.

Alle 9.30 in Piazza Vittorio Emanuele II è in programma la cerimonia istituzionale alla presenza delle autorità civili e militari. La manifestazione sarà aperta dalla Banda Giuseppe Verdi che eseguirà l’Inno Nazionale. Dopo la deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti, interverranno il Sindaco Antonello Denuzzo e la vicepresidente della locale sezione ANPI Stella Lavota. Coordinerà Valerio Nisi.

Subito dopo è previsto un omaggio alla memoria di Cesare Teofilato con una breve sosta davanti all’epigrafe realizzata nel gennaio del 2021 sulla facciata della sua casa natale in via Carducci.

L’ultima tappa della manifestazione sarà a Parco Della Porta, l’area verde attigua a via Alfieri che nel dicembre 2021 è stata dedicata alla memoria del giovane partigiano francavillese ucciso in combattimento. Il Sindaco Antonello Denuzzo deporrà una corona d’alloro davanti alla stele in memoria dei martiri della Resistenza, mentre Angelo Memmola e Cosimo Franciosa dell’ANPI rievocheranno i nomi dei partigiani francavillesi.

“Insieme all’ANPI – conclude il Sindaco – abbiamo pensato di omaggiare con dei brevi momenti gli spazi pubblici che negli ultimi due anni abbiamo intitolato ai protagonisti della Liberazione. Sin dal nostro insediamento ci siamo impegnati molto per preservare la Memoria, non da ultimo con la mostra Sovversivi che abbiamo ospitato a Castello Imperiali che è stata visitata da centinaia di studenti. Proseguiremo nel nostro impegno per tenere viva la memoria della Resistenza.”

La manifestazione è a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con la sezione ANPI “Donato Della Porta”.

Quest’anno, la cerimonia commemorativa del 77° anniversario della Liberazione d’Italia a San Vito dei Normanni si terrà, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose cittadine, di tutte le associazioni combattentistiche e d’arma e del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, nel pomeriggio di lunedì 25 aprile.

Alle ore 17.45 ci sarà il Raduno dei partecipanti in piazza Leonardo Leo. Alle 18.00 partirà il Corteo alla volta del Monumento ai Caduti (piazza Giovanni Paolo II) ove, dopo la deposizione di una corona d’alloro, si terranno brevi interventi commemorativi.

Al mattino, come è consuetudine, il sindaco Silvana Errico parteciperà alla cerimonia in programma in piazza Santa Teresa a Brindisi, mentre il vice presidente del Consiglio Comunale, Piero Iaia, si recherà in rappresentanza del Comune di San Vito dei Normanni a Cerignola, in località Santa Maria Valle Cannella, ove il 25 settembre del 1943 un militare sanvitese, il 33enne Michele Antonio Ancona, fu trucidato insieme con altri 10 soldati italiani e inglesi, allo sbando dopo la proclamazione dell’armistizio, da un gruppo di militari tedeschi.

Lunedì 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, e’ convocata una seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Latiano.

A partire dalle ore 16.30, i lavori consiliari si svolgeranno in piazza Umberto I alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose nonché dei consoli della Grecia, della Lituania, del Marocco e del Guatemala.

Oltre l’inno di Mameli sarà cantato – da cittadini ucraini attualmente ospitati a Latiano – l’inno nazionale ucraino. Argomenti all’ordine del giorno saranno la memoria della liberazione dell’Italia dal nazifascismo, la pace nel mondo e l’abolizione delle guerre come opzione necessaria per salvaguardare l’esistenza dell’umanità.

Dopo la discussione – alla quale prenderanno parte, oltre al Sindaco Mino Maiorano, ideatore dell’iniziativa, ed ai componenti della Pubblica Assise Cittadina latianese, molte delle anzidette autorità presenti ed anche alcuni rappresentanti del mondo della scuola – si procederà all’adozione di due atti deliberativi inerenti, rispettivamente, l’abolizione delle guerre come unica speranza per la salvaguardia dell’umanità ed il conferimento della cittadinanza onoraria al milite ignoto.

Al termine dei lavori del Consiglio Comunale ci si sposterà in piazza Capitano d’Ippolito, dove sarà deposta e benedetta una corona di alloro presso il monumento dei caduti in guerra e si scoprirà una targa intitolata al milite ignoto.

Si concluderà con un momento musicale curato dagli artisti Aldo Gallone (tenore), Antonella Rubino (soprano) e Luciana Maddalena Devicienti (soprano).

La Città di Ceglie Messapica celebra la Festa Nazionale della Liberazione con diverse iniziative.

Lunedì 25 aprile, alle ore 10.00, presso il Monumento ai Caduti in via San Rocco sarà deposta una corona d’alloro in memoria delle vittime, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose.

Successivamente, alle ore 10.20, in via Angelo Biondi (angolo via Martina) si terrà una commemorazione ufficiale del nostro concittadino partigiano Angelo Biondi, combattente caduto il 2 ottobre 1943 ad Amandola nelle Marche. Per l’occasione sarà scoperta una targa commemorativa dedicata al partigiano Biondi. La manifestazione è organizzata in collaborazione con la locale sezione ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia).