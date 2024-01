Nell’ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti predisposti sull’intero territorio provinciale dal Questore di Brindisi, Annino Gargano, nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha arrestato due giovani, un uomo e una donna, rispettivamente di 26 e 27 anni, trovati in possesso di 1 kg di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Le attività svolte dal personale della Squadra Mobile e dell’U.P.G.S.P. della Questura di Brindisi hanno riguardato in modo particolare un quartiere periferico del capoluogo.

L’attenzione degli operatori delle Volanti veniva attirata da un’autovettura Fiat Panda Cross con a bordo una coppia alla quale, per la guida spericolata posta in essere, veni intimato l’ALT POLIZIA.

Al momento del controllo i due giovani, privi di documenti identificativi, apparivano particolarmente agitati, motivo per il quale con l’intervento di personale della Squadra Mobile, venivano operati approfonditi accertamenti che permettevano di rinvenire, occultati sotto il sedile lato passeggero, una busta di cartone con all’interno una confezione di sostanza stupefacente dalle caratteristiche simili a quelle dell’hashish.

Pertanto, la coppia veniva accompagnata in ufficio per le formalità di rito e, dopo aver accertato che si trattasse effettivamente di stupefacente, veniva arrestata e, come disposto dalla Procura della Repubblica di Brindisi, sottoposta agli arresti domiciliari.