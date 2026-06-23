Si chiama COSTASSAI e punta a trasformare stoffe di scarto e indumenti usati destinati al macero in prodotti artigianali di alta qualità, creando al tempo stesso opportunità di formazione e lavoro per giovani vulnerabili e donne in difficoltà. Il progetto, partito lo scorso marzo, della durata di quattro anni, è guidato dalla Cooperativa Sociale Il Faro — con sede in SS16, 72100 Brindisi — e sostenuto da Fondazione con il Sud con un contributo di 218.000 euro.

Gli scarti tessili raccolti dalla collaborazione con le aziende e con i cittadini verranno trasformati in prodotti artigianali a marchio “Costassai”: in particolare prevista la produzione di gadget, abbigliamento, accessori per animali domestici (cuscini, cucce, pettorine e collari), allestimenti personalizzati per camper, costumi ed attrezzature circensi e teatrali.

L’obiettivo ambientale è concreto e misurabile: abbattere 1.100 kg di rifiuti tessili l’anno, equivalenti in media ai rifiuti prodotti da 100 persone in un anno.

ON LINE IL BANDO PER LA FORMAZIONE

Uno dei primi passi concreti é stato il lancio del bando per la selezione dei partecipanti al percorso formativo, lo scorso 5 giugno, nella Giornata Mondiale dell’Ambiente, sul sito costassai.it. Saranno selezionate 36 persone tra giovani vulnerabili e donne fragili — tra cui donne vittime di violenza, neomaggiorenni in misura di prolungamento della tutela, persone con disabilità e persone in espiazione di pena — che acquisiranno competenze nel taglio e cucito con ricadute in termini di autonomia, empowerment e occupabilità.

Il percorso si articola in tre cicli da 12 partecipanti, ciascuno della durata di 12 settimane per un totale di 300 ore di formazione (lunedì-venerdì, ore 9-14), con una parte teorica e una pratica. Il primo ciclo prende il via il 21 settembre 2026. Le domande di partecipazione possono essere inviate entro il 21 agosto 2026 all’indirizzo info@costassai.it.

Dodici di queste persone saranno coinvolte in stage retribuiti all’interno di una nuova cooperativa sociale di tipo B — che verrà costituita nell’ambito del progetto — e almeno tre saranno assunte entro la fine del progetto.

È previsto un pocket money di 5 euro/ora per i partecipanti con minori opportunità durante lo stage formativo.

AL VIA I LAVORI PER IL LABORATORIO SARTORIALE

Entro l’estate prenderanno il via i lavori di allestimento e riqualificazione energetica del laboratorio sartoriale presso la sede de La Fabbrica del Farò, in SS16, Brindisi. Con un investimento di oltre 55.000 euro, il laboratorio sarà dotato di un impianto fotovoltaico con batterie di accumulo e condizionatori ad alta efficienza, pannelli acustici divisori tra le postazioni di lavoro e macchinari professionali — macchine da cucire, ferri da stiro e lavatrici industriali.

UNA RETE DI SEI PARTNER SUL TERRITORIO

COSTASSAI è costruito su una rete solida di sei partner locali. Ama Creation cura la formazione e lo sviluppo d’impresa; Cooperativa Sociale Tenrock gestisce le attività nelle scuole, la sartoria teatrale e il teatro-circo sociale; ODV La Casa di Pollicino si occuperà del supporto e sarà supportata per la linea di produzione per animali domestici; ODV Auser Brindisi porterà il contributo degli anziani attivi, anche nel trasferimento intergenerazionale di competenze sartoriali; APS Evviva si occuperà dei temi della sostenibilità. La valutazione di impatto è affidata a Centrale Valutativa Srl, designata da Fondazione con il Sud.

Tutti i partner saranno coinvolti nell’organizzazione di eventi formativi e di sensibilizzazione sul territorio.

SCUOLE, EVENTI E SENSIBILIZZAZIONE

Il progetto prevede anche un’intensa attività di sensibilizzazione ambientale: laboratori itineranti su riciclo e riuso nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, con il coinvolgimento di almeno 200 studenti, e l’organizzazione di almeno 12 grandi eventi promozionali rivolti a target differenti — dagli amanti degli animali agli adulti che afferiscono ai servizi sociali — con spettacoli, laboratori partecipativi e stand realizzati con materiali riciclati.

COSTASSAI E LA FABBRICA DEL FARÒ

Il progetto Costassai nasce all’interno della Fabbrica del Farò, un progetto di innovazione sociale che trova le sue radici nella “comunità educante diffusa”: uno spazio collaborativo in cui cittadini attivi, volontari anche internazionali, e organizzazioni profit e no profit lavorano insieme per sostenere persone in difficoltà e generare opportunità concrete di inclusione e crescita personale.

“Il modello che stiamo costruendo rompe con la logica lineare del ‘prendi, produci, getta’ su due livelli insieme: quello ambientale, sottraendo ogni anno oltre mille chili di rifiuti tessili al macero, e quello sociale, trasformando la vulnerabilità in occupabilità, la fragilità in autonomia” dice Angela Silvia Paradiso, coordinatrice del progetto Costassai e del progetto globale di innovazione sociale La Fabbrica del Farò. “Siamo convinti che una sostenibilità vera non possa essere solo ambientale: deve essere anche giustizia sociale. E che il cambiamento reale si costruisca sempre a partire dal territorio, dalle sue persone, dalla sua comunità”.

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