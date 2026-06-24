Il torneo, tappa del Sesto Trofeo Italiano di Beach Rugby, si svolgerà il 28 giugno al Lido Calidoski. L’evento è finanziato dal bando “Manifestazioni Sportive 2026” della Regione Puglia

La sabbia di Campo di Mare si prepara ad accogliere una nuova giornata di sport, spettacolo e condivisione con il Memorial Fabio Laguercia Beach Rugby Cup 2026, manifestazione organizzata dall’ASD Appia Rugby Brindisi e inserita tra le tappe ufficiali del Sesto Trofeo Italiano di Beach Rugby targato FIR Federazione Italiana Rugby, circuito nazionale che coinvolge le migliori realtà della disciplina.

L’appuntamento è fissato per domenica 28 giugno 2026 presso il Lido Calidoski, sul Lungomare Campo di Mare a San Pietro Vernotico, dove a partire dalle ore 11.00 prenderà il via il torneo che vedrà protagoniste quattro formazioni provenienti da diverse regioni italiane:

Cozzari Neri, squadra della locale Appia Rugby Brindisi;

Pirati di Nisida, formazione di Napoli vincitrice della tappa 2025;

Navygators, rappresentativa proveniente da Latina, parteciperà con due team;

Wild Porks, squadra di Ostia (Roma).

Una sfida all’insegna della velocità, della spettacolarità e dei valori propri del rugby: rispetto, amicizia, spirito di squadra e passione sportiva. Il Beach Rugby, variante del rugby a 5 giocata sulla sabbia, è una disciplina dinamica e coinvolgente capace di avvicinare al mondo della palla ovale anche un pubblico non abituale, grazie a partite brevi, intense e ricche di emozioni.

La giornata non sarà dedicata soltanto alla competizione agonistica. Nel corso dell’evento saranno infatti organizzate attività dedicate al settore giovanile, con momenti di promozione e avvicinamento al rugby per bambini e ragazzi, confermando la volontà dell’organizzazione di utilizzare lo sport come strumento educativo e di crescita.

Il torneo rappresenterà anche un momento di particolare significato emotivo con il Memorial Fabio Laguercia, dedicato alla memoria del giovane rugbista brindisino scomparso nel 2017. Un ricordo che continua a vivere attraverso la comunità sportiva locale e attraverso quei valori che Fabio ha rappresentato: appartenenza, amicizia e amore per il rugby.

La manifestazione si inserisce nel percorso di valorizzazione dello sport e del territorio sostenuto dalla Regione Puglia nell’ambito del bando “Manifestazioni Sportive 2026”, che ha finanziato l’iniziativa riconoscendone il valore sportivo, sociale e promozionale.

La scelta di Campo di Mare come sede dell’evento conferma inoltre il ruolo del litorale brindisino quale luogo ideale per ospitare appuntamenti sportivi capaci di richiamare atleti, accompagnatori e appassionati da diverse regioni italiane, contribuendo alla promozione del turismo sportivo e alla valorizzazione del territorio.

Il Memorial Fabio Laguercia Beach Rugby Cup 2026 si prepara dunque a essere una giornata di festa dello sport: una grande occasione per vivere il rugby sulla sabbia, incontrare atleti provenienti da tutta Italia e celebrare, attraverso il gioco e la condivisione, la memoria di un ragazzo che ha lasciato un segno indelebile nella famiglia del rugby brindisino.

Appuntamento domenica 28 giugno 2026 dalle ore 11.00 al Lido Calidoski di Campo di Mare.