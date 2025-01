Svelato il nome del secondo ospite della “Festa di San Giovanni Bosco”, giunta alla sua XXVIII edizione. Assieme a Beppe Carletti, fondatore e tastierista dei “Nomadi”, ritirerà il “Premio Nazionale Donato Carbone, vittima di mafia” Gildo Claps, fratello di Elisa e fondatore di “Penelope”.

“Ermenegildo Claps, detto Gildo, aveva appena 25 anni quando Elisa scomparve il 12 settembre 1993 ed era uno spensierato studente di Giurisprudenza. Fu anche tra le ultime persone a vederla viva, per poi attenderla invano per recarsi insieme nella casa di campagna e riunirsi agli altri. Quando Elisa non tornò, sentita l’amica con cui si sarebbe dovuta vedere, fu proprio Gildo a lanciare l’allarme, allertando le forze dell’ordine e telefonando a casa Restivo, memore dell’interesse morboso mostrato da Danilo Restivo nei confronti della sorella e preoccupato dal loro incontro nel giorno della scomparsa. Ora ha 54 anni è sposato con Irene e ha due figli. Nel 2002 ha fondato l’associazione Penelope a sostegno delle famiglie di persone scomparse, che fornisce sostegno psicologico e legale ai parenti e agli amici, dando loro la possibilità di espandere la ricerca sul territorio nazionale” (fonte: Il Messaggero”).

Il premio è stato pesato nel 2002 in memoria di un giovane oritano ucciso durante una rapina, è assegnato a personaggi e organizzazioni operanti nell’educazione, l’animazione, e la salvezza fisica e morale dei bambini, ragazzi e giovani, a chi è impegnato nella diffusione di tematiche legate all’antimafia ed alla Pace. Il premio, in diverse occasioni, ha ricevuto la medaglia celebrativa del Presidente della Repubblica Italiana e del Presidente del Senato della Repubblica. Ha ricevuto il patrocinio, in diverse edizioni, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Presidenza della Regione Puglia, della Presidenza della Provincia di Brindisi, del Comune di Oria e del Movimento per l’Infanzia. Durante la manifestazione, che si terrà in Oria il prossimo 1 febbraio alle ore 18.30, saranno assegnate altre onorificenze a personalità che spendono la loro missione tra i giovani. Come tradizione la serata sarà presentata dal giornalista Vincenzo Sparviero. (www.oratoriosing.it)