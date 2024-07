Ritornano le tanto attese visite guidate al Castello Svevo di Brindisi. Grazie a un importante accordo siglato tra il Comune di Brindisi e la Marina Militare, i cittadini e i turisti avranno nuovamente l’opportunità di esplorare gratuitamente questo storico monumento, sotto la guida esperta dell’Associazione Le Colonne.

Le visite si svolgeranno ogni due fine settimana, a partire dal 20 e 21 luglio, con due turni disponibili alle ore 9.00 e alle ore 10.30. Questa iniziativa rappresenta un’occasione unica per conoscere da vicino uno dei simboli più suggestivi e significativi della città.

Come prenotare

Per partecipare alle visite guidate è necessario prenotare con anticipo. Ecco come fare:

Sito web: È possibile prenotare direttamente sul sito www.pastpuglia.it.

App: L’applicazione PastPuglia offre un’interfaccia semplice e intuitiva per effettuare la prenotazione.

Telefono: Chiamare il numero 379 265 3244, disponibile dalle 10.00 alle 13.00.

Palazzina Belvedere: Prenotazioni in presenza sono accettate presso la Palazzina Belvedere negli orari 10.00-13.00 e 17.00-20.00.

Le prenotazioni devono essere effettuate entro 48 ore dalla visita desiderata, per permettere una migliore organizzazione e gestione dei gruppi.

Un’occasione imperdibile per immergersi nella storia e nella cultura del Castello Svevo di Brindisi, il luogo dove si è svolta la cena del G7 organizzata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.