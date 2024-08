Tre serate all’insegna della musica e della birra per la dodicesima edizione del Boccale d’Oro. Si inizia giovedì 15 agosto per proseguire venerdì 16 e sabato 17 agosto, ogni sera a partire dalle ore 21 in piazza Orsini del Balzo. L’evento è organizzato da Appia street eventi ed Avis in collaborazione con il Comune di Mesagne.

Il programma

Giovedì 15 agosto: in prima serata lo spettacolo dal vivo di “Innocenti evasi”, tributo a Lucio Battisti, e live animation con Gabry Gagu e Kazaki. In seconda serata, esibizione dei Black Diamond, tributo ai mitici Pink Floyd.

Venerdì 16 agosto, dalle ore 17,30 alle 21,30 in collaborazione con Avis, l’appuntamento è con “Una Goccia di te”, donazione del sangue.

L’emoteca sarà collocata in piazza Orsini, per info e adesioni, contattare Avis al numero 3772380301 o staff Boccale d’Oro al 3475898750.

In prima serata si svolgerà il premio “Boccale d’oro”: il gruppo Nobody Sane, premiato da One recording, presenterà a Mesagne i suoi nuovi brani. In seconda serata, sul palco le atmosfere dei più grandi classici della musica degli anni 80/90 in compagnia dei “Back to the past”.

Quasi due ore di musica no stop, rigorosamente dal vivo ottima per cantare e ballare.

Infine, sabato 17 agosto, in prima serata dj set e live animation; in seconda serata ci saranno “I Barbablù” in concerto, un viaggio musicale tra funky, soul, r&b e ska, passando dalla musica italiana alle evergreen internazionali.

Il direttore artistico delle rassegna è Fabrizio Valentini, media partner Idea Radio, conduce Viviana Ancora.

La partecipazione per assistere agli eventi è gratuita.