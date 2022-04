Domenica 3 aprile in Villa Comunale a Mesagne l’appuntamento per sostenere le attività dell’associazione “Cuore e mani aperte ODV”

La ‘Bimbulanza’ è il mezzo pediatrico che accompagna gratuitamente i bambini che hanno bisogno di cure negli ospedali di tutta Italia.

Domenica 3 aprile, in Villa Comunale a Mesagne, si potrà sostenere il progetto acquistando le uova pasquali in vendita presso lo stand di beneficenza allestito dall’associazione ‘Cuore e mani aperte ODV’, l’appuntamento è dalle 9 alle 13 nei pressi della Colonna Votiva. Per l’occasione i più piccoli potranno divertirsi grazie alla presenza di 3 clown che animeranno l’iniziativa.

La raccolta fondi è patrocinata dalla città di Mesagne. La dolcezza dell’acquisto si abbinerà alla tenerezza di un bel gesto.