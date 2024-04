L’Infopoint San Vito dei Normanni e la Cooperativa Thalassia, in collaborazione con il Comune di San Vito dei Normanni, propongono un fine settimana tutto dedicato ai più piccoli.

I due appuntamenti, che si terranno nelle giornate di sabato 20 aprile e di domenica 21 aprile, condurranno i bambini, ed i loro accompagnatori, alla scoperta dei tesori della città di San Vito dei Normanni. Con passi piccoli ed occhi curiosi, i bambini scopriranno, attraverso il racconto di una guida, la bellezza dei luoghi, il fascino degli antichi racconti e dei giochi di un tempo.

Il primo appuntamento si terrà sabato 20 aprile con inizio alle ore 17 dall’ufficio Infopoint in piazza Leonardo Leo.

Partendo dalla torre dell’orologio si percorreranno le vie del centro storico alla scoperta di fiabe ed antiche tradizioni ma anche di giochi d’altri tempi, fatti di materiali semplici e tanta fantasia.

Il secondo incontro “for kids” si svolgerà domenica 21 aprile alle ore 17 presso l’antico insediamento rupestre di San Biagio.

I bambini e i loro accompagnatori saranno condotti lungo un meraviglioso viaggio alla scoperta di un passato lontano, ancora vivo tra le storie dipinte sulle pareti. In questo luogo magico conosceranno territori lontani, simboli antichi e personaggi misteriosi che, con le loro affascinanti storie, ancora incantano.

Le visite guidate di “San Vito dei Normanni for kids” sono adatte ai bambini dai 4 ai 13 anni di età, necessariamente accompagnati da un adulto. Le visite avranno la durata di un’ora e trenta minuti circa.

Si consiglia di indossare un abbigliamento comodo e di portare una borraccia d’acqua e tanta voglia di scoprire e stare insieme.

Le attività di “San Vito dei Normanni for kids” sono gratuite e rientrano nelle attività dell’Infopoint di San Vito dei Normanni.

Per partecipare è necessario ed obbligatorio prenotare inviando una mail a infopoint@comune.sanvitodeinormanni.br.it

o un messaggio whastapp al numero +39 331 927 75 79