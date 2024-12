Inaugurata lo scorso 7 dicembre, la VI edizione de “Il Presepe di Sabbia – Festa delle Luci” di Scorrano (Lecce), che fino al 6 gennaio 2025 ospiterà le straordinarie creazioni di sette maestri internazionali della sabbia: Leonardo Ugolini, Enguerrand David, Nikolaj Torkov, David Duscharme, Marielle Hessels, Susanne Rusler e Pavel Milnikov, all’interno di due location d’eccezione, Palazzo De Iaco – Veris in via Discesa Re Ladislao n.3 e l’Ex Convento degli Agostiniani in via Agostiniani n. 44.

Martedì 10 dicembre, con la collaborazione di PM Eventi di Salvatore Pagano, la città di Scorrano si prepara a ricevere la visita di Al Bano Carrisi, speciale protagonista di questa edizione che, oltre alla Natività in Sabbia e ad una suggestiva Torre di Babele rivisitata in chiave pugliese, espone su commissione dell’associazione Promuovi Scorrano una scultura di sabbia unica ed inedita, per omaggiare due grandi ambasciatori della Puglia nel mondo: Al Bano Carrisi e Domenico Modugno.

L’appuntamento con Al Bano è fissato alle ore 18.00 presso la location che ospita la scultura, l’ex Convento degli Agostiniani in via Agostiniani n. 44. L’opera, realizzata da un artista di fama internazionale, rappresenta i due cantanti fianco a fianco, con Modugno che tiene in mano una chitarra. La scultura si ispira ad una storica fotografia che immortala i due artisti insieme, ma con la chitarra nelle mani di un giovane Al Bano. Un intreccio tra arte e realtà che celebra l’amicizia tra i due artisti e la loro eredità come ambasciatori dell’orgoglio e della cultura pugliese nel mondo.

“Sono lusingato per quest’omaggio da parte della città di Scorrano.” – dichiara Al Bano Carrisi, che prosegue – “ Al di là del fattore personale che non è secondario, ammiro da sempre questi ‘Michelangelo’ della sabbia. È incredibilmente affascinante riconoscere che anche da un materiale così effimero come la sabbia, possono nascere i capolavori.”

Al Bano Carrisi e Domenico Modugno sono due simboli universali della Puglia e della musica italiana, uniti da un legame speciale di amicizia e da un amore condiviso per la loro terra. Al Bano, originario di Cellino San Marco, e Modugno, nato a Polignano a Mare, hanno portato il calore, la passione e le tradizioni pugliesi nei cuori di milioni di persone nel mondo. Modugno, con successi immortali come “Nel blu dipinto di blu”, ha rivoluzionato la canzone italiana, mentre Al Bano, con la sua voce potente e il suo stile inconfondibile, ha consolidato il ruolo della Puglia nel panorama musicale internazionale.

Infoline + 39 338 8647544

Evento con accesso gratuito