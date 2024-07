“Bandiera Blu: al mare in sicurezza” è il titolo dell’evento che si è svolto lo scorso 25 luglio, in occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento, in contemporanea sulle spiagge dei 236 Comuni Bandiera Blu. Nel comune di Fasano, sulla spiaggia di Torre Canne, si è tenuto un incontro promosso dall’Amministrazione comunale, con lo scopo di sensibilizzare e informare sulla prevenzione degli annegamenti.

I molti bagnanti presenti hanno potuto assistere alle dimostrazioni pratiche sulla sicurezza in spiaggia, sul primo soccorso, sull’educazione ambientale per preservare i nostri mari dall’inquinamento da rifiuti e sui cambiamenti climatici.

L’incontro promosso da Bandiera Blu⁠ e patrocinato dal Comune di Fasano, dopo una prima presentazione di Conny Boggia dell’ufficio Turismo del Comune di Fasano, ha preso il via con i militari della Guardia Costiera, presenti sulla spiaggia e in acqua con una motovedetta. Il luogotenente Vito Domenico De Mario uff. locale Maritt di Savelletri, ha dato ai bagnanti le giuste informazione sui rischi reali in mare e le conseguenze di comportamenti non idonei.

A seguire, gli addetti al Salvamento Yeswework guidati da Giuseppe Vinci hanno parlato delle dotazioni e degli strumenti utilizzati dai bagnini per il salvataggio, mettendo in essere delle esercitazioni di salvamento di uomo a mare.

I volontari della Croce Rossa Italiana – comitato di Fasano, rappresentanti da Roberto Posado, hanno mostrato le manovre di primo soccorso a seguito di annegamento e di malore sulla spiaggia.

I volontari della Protezione Civile, guidati da Mina Schiavone dell’ass. CB Quadrifoglio hanno parlato dei cambiamenti climatici, della prevenzione e degli interventi in situazione di emergenza.

In conclusione i volontari Plastic Free, rappresentati da Luciano Murat, hanno condotto una spiegazione sull’educazione ambientale, inquinamento da rifiuti e clean up.

Un evento che ha riscosso una notevole partecipazione e interesse tra i bagnati, anche grazie alle spiegazioni e agli esempi degli addetti ai lavori impegnati, che ben hanno saputo coinvolgere gli avventori della spiaggia riuscendo nell’intento della giornata, ovvero sensibilizzare sui temi della sicurezza in spiaggia, sul primo soccorso, sull’educazione ambientale e sui cambiamenti climatici.