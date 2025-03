Il 12 luglio 2025, Lecce si prepara ad accogliere la decima edizione del Salento Pride, un evento che si preannuncia come un momento di celebrazione, rivendicazione e unità per la comunità LGBTQIA+. In vista di questo importante appuntamento, l’associazione Villa Castelli On Line Aps, con la partecipazione di Libreria Circe, Se Puede Cooperativa Sociale, Laboratorio Collettivo, Collettivo Fluo, Anpi Ceglie – Villa Castelli, invita tutta la cittadinanza a partecipare all’Open Day che si terrà il 30 marzo 2025, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, presso la Biblioteca Comunale di Villa Castelli, in Via della Pace 1.

L’Open Day rappresenterà un’occasione fondamentale per presentare il Documento Politico del Salento Pride, un testo che raccoglie le istanze e le proposte della comunità LGBTQIA+ per un futuro più equo e inclusivo. Durante l’incontro, si aprirà un dibattito sulle sfide e le prospettive future, offrendo a tutti i partecipanti la possibilità di esprimere la propria voce e contribuire attivamente alla costruzione di un mondo più giusto.

L’evento è promosso con l’obiettivo di rendere il Salento Pride 2025 un’edizione ancora più forte, inclusiva e rappresentativa, capace di far sentire con ancora più forza la voce della comunità LGBTQIA+. Ogni contributo è prezioso e fondamentale per arricchire la lotta per i diritti e la visibilità delle persone LGBTQIA+.

Villa Castelli On Line Aps invita tutti a partecipare con spirito critico e costruttivo, per costruire insieme una comunità sempre più libera, accogliente e determinata. L’Open Day sarà un momento di condivisione, ascolto e impegno collettivo, dove la presenza di ciascuno farà la differenza.