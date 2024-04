A2A Life Company sarà il match sponsor della partita di campionato tra la Happy Casa Brindisi e la Nutribullet Treviso, in programma domenica 7 aprile al PalaPentassuglia alle ore 18:00.

Gold Sponsor della società biancoazzurra, A2A accompagnerà i supporters brindisini presenti al palasport durante l’intera giornata per una partita fondamentale nel finale di stagione Legabasket Serie A.

Il Gruppo si dimostra ancora una volta attivo all’interno del mondo della pallacanestro italiana. Lo sport rappresenta una grande opportunità per coinvolgere le persone nella sfida al cambiamento climatico, e allo stesso tempo le organizzazioni sportive possono giocare una partita importante per ridurre le emissioni di anidride carbonica.

A2A si occupa di energia, acqua e ambiente con un approccio circolare all’utilizzo delle risorse, impegnata nel dare un contributo concreto allo sviluppo sostenibile del Paese. Il Gruppo gestisce la generazione, la vendita e la distribuzione di energia e la vendita e la distribuzione di gas, il teleriscaldamento, il ciclo dei rifiuti, la mobilità elettrica e i servizi smart per le città, l’illuminazione pubblica e il servizio idrico integrato.

A partire dalle ore 16:30, orario di apertura al pubblico dei cancelli del palasport, la sinergia tra la squadra biancoazzurra e il partner proietterà i tifosi sugli spalti e i ragazzi sul parquet di gioco in un clima di grande passione e calore. La partita sarà visibile in diretta dalle ore 18:00 su DAZN e in diretta radiofonica sulle frequenze di Ciccio Riccio. Biglietti in vendita al New Basket Store, online su Vivaticket e il giorno della partita al botteghino del palasport.

Happy Casa Brindisi & A2A insieme per una domenica di grande sport!

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi