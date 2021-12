E’ stato pubblicato a novembre 2021 il terzo disco in studio dei Flares on Film, progetto musicale pugliese, nato a Bari nel 2015, guidato da Filiberto Petracca. La pubblicazione del nuovo lavoro discografico è accompagnata con la prima uscita della neonata etichetta Lift Records, che da subito denuncia una profonda distanza dallo streaming privo di valore, restituendo la possibilità di ascolto grazie al supporto fisico e digitale. Il nuovo lavoro discografico dei Flares on Film, “About Love, War and Electricity”, in uscita su CD, a breve sarà disponibile anche su vinile con l’aggiunta di due brani inediti. Ispirato a un romanzo di Melville, il sound del disco è lo-fi, carico di melodie intime, atmosfere e sonorità sognanti. Durante l’ascolto si possono apprezzare i suoni digitali e programmazioni in stile synth che vanno ad arricchire partiture acustiche, drumming, archi e voci femminili. “The Longest Distance” è il singolo estratto dal nuovo album dei Flares on Film. Il video clip del brano è diretto dal regista Luciano Parravicini. Girato tra Tokyo e Bari innesta momenti di notturna ricerca ad immagini metropolitane di repertorio dove all’interno ognuno può trovare la libera interpretazione. Il nuovo disco “About Love, War and Electricity” dei Flares on Film è un viaggio di esplorazione con liriche decisamente piene e dense, alla scoperta di ciò che può rappresentare un suono, una visione.

MARCO GRECO