I Carabinieri della Compagnia di Fasano -Sezione Operativa, unitamente ai colleghi della locale Stazione, hanno arrestato un 65enne del luogo, per tentato omicidio e rapina.

In particolare, al culmine di una lite scaturita per dissidi tra il medesimo e la propria consorte convivente, avvenuta nella casa coniugale, l’uomo ha accoltellato ripetutamente la moglie, sottraendole il proprio telefonino cellulare per impedirle di chiamare i soccorsi.

Successivamente l’uomo si è presentato presso il Comando dei Carabinieri, ammettendo le proprie responsabilità.

La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 allertato dai militari ed è stata trasportata, in codice rosso, ma non in pericolo di vita, per le numerose lesioni patite, dapprima presso l’ospedale di Brindisi e successivamente trasferita al reparto di chirurgia toracica dell’ospedale di Lecce.

Il coltello è stato sequestrato e l’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Brindisi.