I Carabinieri della Stazione di Oria, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata da un 52enne del luogo, hanno denunciato in stato di libertà 53enne di Foggia, per truffa e falsità in titolo di credito. In particolare, il querelato ha acquistato un motociclo marca Ktm 85, in vendita su un sito commerciale on–line, pagando al querelante la somma di 3.200,00 euro con un assegno circolare emesso dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna filiale di Pescara, risultato falso.