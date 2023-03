La città di Oria ,ha ospitato Sabato 25 febbraio la prestigiosa manifestazione, che ha visto come protagonisti atleti, tecnici, dirigenti e società tesserati per la provincia di Brindisi, che si sono distinti particolarmente in campo nazionale ed internazionale nella stagione agonistica 2022.

La cerimonia è stata organizzata dal comitato provinciale della Federazione italiana di atletica leggera, presieduto da Giancosimo Pagliara: “Abbiamo deciso di organizzare ad Oria questa manifestazione, per dare impulso al territorio in quanto nei prossimi mesi verrà alla luce il nuovo stadio con annessa la riqualifica della pista di atletica leggera, un progetto ambizioso e strategico che l’attuale amministrazione comunale sta riuscendo a portare a termine con tanto impegno; ringrazio a nome di tutto il movimento la Sindaca Maria Lucia Carone e l’Assessore allo sport Pasquale Salerno per l’ospitalità”.

Tra le tante autorità presenti: Giacomo Leone (presidente regionale fidal),Ottavio Andriani (Fiduciario tecnico fidal puglia ),Maurizio Leone (Caposettore mezzofondo fidal puglia) Piero Incalza (tecnico nazionale fidal).

Focus della serata su Stefano Cecere, giovane cistranese atleta di mezzofondo (Atletica amatori Cisternino Ecolservizi), che durante la passata stagione ha vestito i colori della nazionale italiana, con ottimi risultati.

Di seguito i nominativi degli Awards:

società emergente: asd MFR BRINDISI

Società dell’anno: ATL. AMATORI CISTERNINO ecolservizi

Dirigente dell’anno: SALVATORE INCALZA

Tecnico dell’anno: VITO VASTA

Atleta dell’anno: STEFANO CECERE

Atleti emergenti dell’anno: VALERIO ZURLO – GIORGIA PERRINI

Migliore prestazione: GIACOMO CATALANO

Miglior Master: ALESSANDRO MARANGI

Gara dell’anno: STRACITTADINA BRINDISINA (organizzata da Atletica Amatori Brindisi)

Durante la serata è stata anche l’occasione per premiare tutti i giovani partecipanti al “Corri salta e lancia”il fortunato circuito multidisciplinare dedicato alle categorie under che sta riscuotendo un grande successo tra i tanti partecipanti.

Una sala gremita ha lasciato spazio alle emozioni di una serata all’insegna degli alti valori che solo lo sport è in grado di trasmettere.

COMUNICATO STAMPA FIDAL BRINDISI