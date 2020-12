Un intenso periodo di attività quello che nelle ultime settimane ha visto impegnata l’intera squadra di Adotta un Esordiente, il concorso letterario basato sulle opere prime di esordienti nel panorama librario nazionale dedicato alle scuole secondarie di secondo grado, promosso e organizzato dalla Taberna Libraria di Latiano in collaborazione con De Vivo Home Design, il Collegio Universitario di Merito IPE Poggiolevante, Media Partner Idea Radio e il cui regolamento gode, tra gli altri, del patrocinio della Capitale della Cultura Europea 2019 Città di Matera.

Proprio negli ultimi giorni, la Commissione Esaminatrice ha completato la selezione dei libri che compongono la cosiddetta sestina, cioè i sei libri che, dopo attenta valutazione, hanno guadagnato l’accesso alla fase finale della X edizione dell’ormai consolidata competizione letteraria.

Si tratta di “Il mare è rotondo” di Elvis Malaj (Edizioni Rizzoli), “Non è vero che non siamo stati felici” di Irene Salvatori (Edizioni Bollati Boringhieri), “Teresa degli Oracoli” di Arianna Cecconi (Edizioni Feltrinelli), “Gli Scomparsi” di Elisa Tripaldi (Edizioni Rizzoli), “Conosci l’estate” di Simona Tanzini (Edizioni Sellerio Editore Palermo), “Portami il diario” di Valentina Petri (Edizioni Rizzoli)

Le sei opere annunciate in questo frangente, attraverseranno nelle prossime settimane, una ulteriore fase di studio che porterà alla scelta della terna finalista, i 3 libri che saranno poi consegnati agli alunni coinvolti che, dopo averli letti con attenzione, esprimeranno il proprio gradimento votando il libro preferito attraverso un modernissimo e sicuro sistema di votazione in modalità telematica

Di particolare rilevanza per la scelta di questi titoli, in questa fase della kermesse, è stato il lavoro degli esperti chiamati a selezionare i libri. Come noto, il ruolo di Presidente è ricoperto da Valentina Farinaccio, vincitrice della VI Edizione (2017) di Adotta un Esordiente con il libro dal titolo “La strada del ritorno è sempre più corta” (editore Mondadori). L’importante carica è stata assegnata alla scrittrice in base al nuovo regolamento del concorso che, a partire da quest’anno, pone al vertice della Commissione uno a rotazione tra gli autori che hanno vincto le passate edizioni.

Come già annunciato, la consegna dei libri agli alunni delle scuole coinvolte avverrà nella massima sicurezza, con l’eventuale scambio dei testi che sarà effettuato previa sanificazione degli stessi e attraverso successive modalità che vedranno coinvolti i docenti referenti delle scuole partecipanti. Inoltre questa decima edizione ha aperto per la prima volta in assoluto la partecipazione ad Adotta un esordiente a tutti gli appassionati di lettura che vorranno partecipare al progetto. Per tutti gli interessati sarà sufficiente contattare gli organizzatori per essere accreditati tra tutti coloro che contribuiranno con un personale giudizio, espresso nelle modalità previste dal concorso, a stilare la classifica finale.

Per quanti fossero interessati a ricevere informazioni restano a disposizione il numero di cellulare 349.71.85.690 oppure l’indirizzo email: tabernalibraria@libero.it.

Intanto, nei prossimi giorni, nel periodo tra Natale e Capodanno 2021 con data che sarà comunicata successivamente, si terrà, in modalità on-line, la proclamazione ufficiale del vincitore della IX edizione di Adotta un esordiente. Sarà possibile finalmente conoscere quale libro tra “Benevolenza cosmica” di Fabio Bacà (Edizioni Adelphi), “Niente caffè per Spinoza” di Alice Cappagli (Edizioni Einaudi) e “Tutto chiuso tranne il cielo” di Eleonora C. Caruso (Edizioni Mondadori) si è aggiudicato il trofeo della stagione 2019/2020.

