I dieci anni di impegno, dedizione e lavoro, in sinergia con dirigenti, insegnanti ma soprattutto studenti delle scuole secondarie di secondo grado fanno della edizione in corso, la prima in doppia cifra, la conferma del fenomenale percorso di Adotta un Esordiente, il concorso letterario basato sulle opere prime di esordienti nel panorama librario nazionale promosso e organizzato dalla Taberna Libraria di Latiano

Poco ha importato che il decennale della kermesse letteraria sia arrivato nel corso di un periodo indubbiamente complicato da tutte le difficoltà legate all’Emergenza Sanitaria, anzi, l’obiettivo primario di stimolare l’immaginazione degli studenti e far riscoprire loro il piacere e l’importanza della lettura risulta, in un contesto come quello attuale, quanto mai importante.

A condividerlo, quest’anno le scuole partecipanti come il Liceo “Lilla” e l’Itis “Fermi” di Francavilla Fontana, il Liceo “Palumbo”, il Liceo “Simone-Durano”, l’IISS “Majorana” e il Liceo “Fermi-Monticelli” di Brindisi, il Liceo “Ferdinando” di Mesagne, l’IISS “Agostinelli” di Ceglie Messapica, il Liceo “Ribezzo” di Latiano, il Liceo “Lilla” di Oria e il Liceo “Leo” di San Vito dei Normanni per un totale di oltre 400 studenti-giurati che sin dagli albori di questa competizione libraria risultano messi di fatto al centro della scena perché chiamati, in maniera insindacabile, ad esprimere il proprio gradimento mediante l’attenta lettura dei testi in gara consegnati loro nella massima sicurezza.

I 3 libri finalisti della X edizione, scelti nella fase iniziale dalla competente Commissione Esaminatrice presieduta dalla scrittrice Valentina Farinaccio, sono attualmente in fase di lettura da parte degli alunni degli Istituti e Licei coinvolti. Questi titoli e autori che si contendono la vittoria: “Teresa degli Oracoli” di Arianna Cecconi (Edizioni Feltrinelli), “Conosci l’estate?” di Simona Tanzini (Edizioni Sellerio Editore Palermo) e “Gli Scomparsi” di Elisa Tripaldi (Edizioni Rizzoli).Gli studenti-giurati avranno tempo fino ad aprile per esprimere on line le proprie preferenze e contribuire al completamento della classifica finale della X edizione di Adotta un Esordiente per poi vivere, nel mese di maggio 2021, la premiazione del vincitore, solitamente proclamato nel corso di un evento-spettacolo a teatro, alla presenza degli scrittori finalisti e di una numerosa platea composta principalmente dagli studenti giurati delle scuole partecipanti al concorso.

La squadra di Taberna Libraria non ha lasciato che la pandemia da Covid-19 offuscasse un patrimonio costruito in tanti anni, e, in collaborazione con De Vivo Home Design e il Collegio Universitario di Merito IPE Poggiolevante e il Gruppo Idea a fare da Media Partner, ha inteso mantenere intatto lo spirito e la realizzazione di quello che può essere considerato un vero e proprio fenomeno che negli anni ha conquistato consensi e apprezzamenti dai più disparati contesti culturali locali e nazionali a tal punto da aver fatto schizzare, in condizioni naturali, anche ad oltre 700 il numero di studenti interessati.

Adotta un Esordiente, con le sue modalità di svolgimento e sviluppo nel corso dell’anno scolastico rappresenta, a tutti gli effetti, una valida modalità didattica per i P.C.T.O., una esperienza pratica che, trovando un valido ausilio nella tecnologia, aiuta gli studenti a consolidare le conoscenze acquisite a scuola in tutta sicurezza anche rispetto al delicato periodo che la categoria sta attraversando. Da ultimo, ma non meno importante, sono da annoverare la grande considerazione e lo splendido ricordo mostrato negli anni dagli scrittori vincitori e da tutti gli altri che hanno partecipato al concorso ma soprattutto la lungimiranza che in dieci anni di Adotta un Esordiente la kermesse pare aver pienamente dimostrato: le stesse opere vincitrici, come le altre in gara, hanno potuto documentare un felice destino nel percorso successivo alla partecipazione, accreditandosi tra vere e proprie rivelazioni nazionali e, in alcuni casi, diventando dei best-seller, risultati simbolo di una competizione letteraria che dimostra altissima professionalità e competenza.

Ufficio Stampa SummerTime – Animazione & Spettacolo

per Taberna Libraria