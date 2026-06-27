Tutto pronto a Brindisi per la XIII edizione dell’Adriatic Cup, Campionato Mondiale di Motonautica F2, in programma dal 26 al 28 giugno sul Lungomare Regina Margherita. L’evento, organizzato dal Circolo Nautico Porta d’Oriente in collaborazione con FIM e UIM, conferma il capoluogo adriatico tra le tappe storiche del circuito internazionale.

Il porto interno torna così a trasformarsi in un vero “stadio del mare”, con paddock allestiti sul lungomare e team già operativi in città. L’edizione 2026 si apre con una novità di programma: al posto del Gran Premio d’Italia GT30 si disputerà il Campionato Regionale di Moto d’Acqua, mentre resta invariato il calendario delle prove e delle gare F2.

Sul fronte sportivo, sono 17 i piloti iscritti al Mondiale, in rappresentanza di Norvegia, Regno Unito, Portogallo, Finlandia, Svezia, Francia, Lettonia, Lituania e Italia. Tra i protagonisti attesi figurano, tra gli altri, Ian Blacker, Duarte Benavente, Johan Österberg, Nelson Morin, Edgaras Riabko e Roope Virtanen.

Le imbarcazioni F2, catamarani monoposto capaci di raggiungere i 150–160 km/h, saranno affiancate dalle moto d’acqua del circuito regionale, protagoniste della sostituzione del GT30. Come da tradizione, la gara clou sarà anticipata dall’F2 Parade Lap, il suggestivo giro del porto con le bandiere dei Paesi partecipanti.

IL PROGRAMMA

La tre giorni, dopo l’apertura paddock e verifiche tecniche di venerdì 26 giugno, prevede prove libere e qualifiche sabato, fino alle gare decisive di domenica 28 giugno.

In particolare, la giornata finale culminerà alle 18:30 con il F2 Grand Prix of Italy – Sport Valley, preceduto dal Parade Lap alle 18:00 e seguito dalla cerimonia di premiazione.

La tappa brindisina rappresenta il secondo appuntamento del Mondiale F2 dopo Klaipėda (Lituania) e precede la finale di Vila Velha de Ródão, in Portogallo. Un evento che, ancora una volta, unisce sport, spettacolo e attrattività turistica internazionale.

IL PROGRAMMA UFFICIALE DELLE GARE

Di seguito viene riportato il calendario completo ed ufficiale delle attività sportive e degli eventi collaterali previsti per le tre giornate, come da palinsesto ufficiale dell’evento (gli orari potrebbero subire variazioni su richiesta del commissario FIM)

SABATO 27.06.2026

08:00 Office and pit area open / Apertura Segreteria e Alaggi

08:05 – 08:25 Drivers Briefing Moto d’Acqua

08:30 – 09:00 Drivers Briefing F2

09:00 – 09:45 Moto d’Acqua – Free practice / Prove Libere

10:00 – 11:30 F2 Free practice group A

11:30 – 13:00 F2 Free practice group B

13:00 – 14:45 Lunch / Pausa Pranzo

15:30 – 16:15 Moto d’Acqua – Time trial / Prove cronometrate

17:00 – 17:20 F2 – Q1 group A

17:30 – 17:50 F2 – Q1 group B

18:15 – 18:30 F2 – Q2

18:30 – 21:00 F2 – Q3

DOMENICA 28.06.2026

08:00 – 08:30 Drivers Briefing Moto d’Acqua

09:00 – 09:30 Drivers Briefing Moto d’Acqua

09:30 – 10:00 Drivers Briefing F2

10:00 – 10:30 Race 1 / Gara 1

11:00 – 12:00 F2 Warm up

13:00 – 14:45 Lunch / Pausa Pranzo

16:00 – 17:15 Moto d’Acqua Race 2 / Gara 2

18:00 – 18:15 F2 Parade Lap

18:30 – 19:30 F2 GRAND PRIX of Italy – Sport Valley

20:00 – 21:30 Prize giving ceremony F2 – Moto d’Acqua / Cerimonia di Premiazione