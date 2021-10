I Carabinieri della Stazione di Oria, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata da una 30enne del luogo, hanno denunciato in stato di libertà un 45enne di Oria per truffa. In particolare, l’uomo, mediante artifici e raggiri si è fatto consegnare 300,00 euro dalla querelante, quale anticipo di pagamento dell’affitto di un appartamento, sito in località balneare Campomarino di Maruggio (TA), pubblicato su una piattaforma online, senza averne titolo.