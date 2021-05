L’Agenzia regionale per il servizio di gestione dei rifiuti (Ager) ha consegnato al Comune di Brindisi dieci nuove fototrappole, in comodato d’uso gratuito per la durata di 2 anni, per supportare l’attività di contrasto al fenomeno dell’abbandono abusivo di rifiuti nel territorio.

Il Comune di Brindisi aveva risposto all’avviso dell’Agenzia regionale per la richiesta di fornitura per la sorveglianza di violazioni ambientali.

Questa ulteriore dotazione va ad implementare la rete di monitoraggio già attiva in città su cui l’amministrazione ha investito con importanti risultati.