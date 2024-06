Una tragica vicenda di violenza domestica si è verificata nella serata di ieri, martedì 25 giugno, intorno alle 22. Una donna di 39 anni è stata brutalmente picchiata a calci e pugni nell’abitazione che condivide con il compagno a Latiano, provincia di Brindisi.

La vittima ha riportato gravissime lesioni su tutto il corpo ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Antonio Perrino di Brindisi dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata.

La situazione è emersa grazie ai vicini di casa che, allarmati dalle urla e dai rumori provenienti dall’appartamento, hanno chiamato i Carabinieri. All’arrivo dei militari, la donna era già in stato di incoscienza, mentre il marito, un operaio 41enne, si trovava ancora nell’abitazione. Sul posto sono intervenuti immediatamente anche i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna in ospedale.

La posizione dell’uomo, su cui cadono pesanti sospetti, è attualmente al vaglio degli investigatori. L’uomo, noto per praticare arti marziali, è stato portato in caserma e ascoltato dai Carabinieri. Al momento, non sono stati emessi provvedimenti nei suoi confronti, ma rischia un’indagine per maltrattamenti in famiglia o tentato omicidio.

Secondo le testimonianze, i figli minorenni della coppia erano presenti in casa durante l’aggressione. Non risultano denunce precedenti da parte della donna per violenze subite. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’episodio e individuare il movente.