L’ETS Le Colonne comunica che, a partire dal 1° luglio, le visite guidate al Castello si svolgeranno con due turni giornalieri: alle ore 11.00, per chi desidera scoprire la storia della fortezza nelle ore del mattino, e alle ore 18.30, quando il sole inizia a calare e il Castello si veste delle calde sfumature del tramonto, regalando ai visitatori uno degli scenari più suggestivi della costa brindisina.

Due momenti diversi, due esperienze uniche per conoscere uno dei monumenti più affascinanti del Mediterraneo, accompagnati dai professionisti dell’ETS Le Colonne lungo un percorso che racconta l’evoluzione storica, architettonica e sociale del Castello.

Il nuovo orario inaugura anche una stagione ricca di appuntamenti dedicati alla valorizzazione del Castello Alfonsino. Nel corso dell’estate prenderanno infatti il via numerose iniziative pensate per coinvolgere pubblici di ogni età: laboratori e attività per bambini, giornate dedicate alle famiglie, passeggiate lente e percorsi di benessere culturale, visite teatralizzate, appuntamenti di divulgazione astronomica e itinerari storico-tematici che permetteranno di vivere il Castello in modi sempre nuovi.

L’obiettivo è trasformare il Castello Alfonsino in un luogo sempre più aperto alla città, capace di coniugare tutela del patrimonio, cultura, educazione e partecipazione, offrendo esperienze di qualità ai cittadini e ai numerosi turisti che visiteranno Brindisi durante la stagione estiva.

Per conoscere il calendario completo delle attività, prenotare le visite guidate e rimanere aggiornati su tutti gli eventi è possibile scaricare gratuitamente l’App Past Puglia, consultare i canali social oppure contattare la segreteria.

Informazioni e prenotazioni

•⁠ ⁠E-mail: segreterialecolonne@gmail.com

•⁠ ⁠Telefono: 3792653244 (anche whatsapp)

•⁠ ⁠Orari della segreteria:

* dalle 11.00 alle 13.00

* dalle 18.00 alle 20.00

Il programma di valorizzazione rientra nel partenariato pubblico-privato in essere tra la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto diretto dall’architetto Antonio Zunno e l’Associazione Le Colonne di Brindisi presieduta dalla dottoressa Anna Cinti.

COMUNICATO STAMPA

ETS Le Colonne, Arte Antica e Contemporanea