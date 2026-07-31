Prosegue la programmazione culturale del Castello Dentice di Frasso di Carovigno con un appuntamento dedicato alla letteratura e alla memoria storica.

Sabato 1 agosto, alle ore 20.00, il Castello ospiterà la presentazione del romanzo “L’alba di San Nicola”, ultima opera di Michele Emiliano, un racconto che intreccia giustizia, verità e memoria civile nella Bari dei primi del Novecento, sullo sfondo di un’Europa ormai prossima alla Prima Guerra Mondiale.

L’iniziativa sarà aperta dai saluti istituzionali del Sindaco di Carovigno, Massimo Vittorio Lanzilotti.

A seguire, l’autore dialogherà con Cristiana Papazissis, presidente dell’associazione Like Apulia A.P.S., offrendo al pubblico l’occasione di approfondire i temi del romanzo e il percorso che ha portato alla sua realizzazione.

L’ingresso è libero