Ieri 22 Dicembre 2024 presso la Casa dell’Aviatore in Roma, alla presenza di numerosissime autorità del mondo Ecclesiastico, delle Scienze, Arti, Ricerca, Sport, Cultura, Difesa dei diritti umani nel mondo, è stato conferito dal Senato Accademico della Norman Academy, (Associazione Culturale incorporata nello Stato della Florida, U.S.A., riconosciuta dalla Repubblica della Gambia quale Ente Morale di Pubblica Utilità, gemellata con l’Università Bouake’ della Costa d’Avorio, registrata in Italia, il “Capitolino d’Oro” omaggio a Ruggero unitamente ad altri riconoscimenti conferiti a personalità che si sono distinte in Italia e nel mondo per ogni altra lodevole attività svolta per la pace ed il progresso sociale.

La cerimonia, da 15 anni, è stata condotta magistralmente dalla giornalista conduttrice Paola Zanoni.

La cerimonia, dopo i saluti istituzionali, Premio Capitolino d’Oro è stato consegnato a personalità illustri come Sua Eminenza Rev.ma Cardinale Angelo Comastri Vicario Generale emerito di Sua Santità per la Città del Vaticano; per l’impegno sociale, al Cav. della Repubblica Italiana già Luogotenente C.S. dei Carabinieri Cav. Antonio Giaimis; nel momento del Covid, ha consegnata 10 mila lit gel igienizzanti e 90.000 ffp2, destinate all’ospedale Perrino di brindisi, delle quali 6.000 chirurgiche e 4.000 ff.p2 , alla Regione Carabinieri Puglia e al Battaglione di Bari. Un uomo sempre attivo per opere filantropiche, a Don Luigi Trapelli Cappellano Nazionale della Polizia di Stato e prete degli Artisti ed al dott. Stefano Murace Jr. nipote del generale M.se S. Murace. a seguire, stato consegnato il Premio Eccellenze Italiane nel settore delle Pubbliche Relazioni, alla dott.ssa Paola Zanoni presidente dell’Academy of Art and Image

La giornata si è alimentata con interventi culturali come la presentazione del libro “Ribellarsi alla notte -Una storia di Natale” del dott. Mimmo Muolo, vice capo redattore Avvenire di Roma, con le “Riflessioni sul Natale” di Don Luigi Trapelli ed i saluti augurali del presidente dell’Aerec Dr. Ernesto Carpintieri.

Intermezzo musicale con il cantante Marco Vicini La Rocca per poi riprendere alla consegna degli attestati d’Onore del Consolato Generale della Repubblica della Gambia presso l’Italia e San Marino al Prof. dott. Giulio Tarro Phd Md al Comm. Argeo Testarmata al Brig. Gen. (Ris) Adolfo Pascarella ed al prof. dott. Rodolfo Romolo Ricottini.

Premio Oscar d’Italia 2024 ad Enirent s.r.l. Automotive (hanno ritirato il dr. Walter Carola e la dott.ssa Antonella Gallo) ed al consulente diplomatico per gli aiuti umanitari per la Repubblica della Liberia Principe Roberto Schiavone di Favignana

A conclusione il pensiero spirituale di Don Luigi Trapelli

Si ringrazia il segretario generale Cav. Vincenzo Cortese per l’organizzazione e per lo svolgimento della prestigiosa manifestazione.