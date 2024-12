Un pomeriggio luminoso quello regalato dai docenti e dal Dirigente dell’IC Santa Chiara a tutto il comprensivo. Dalla scuola dell’Infanzia, fino all’Orchestra della Secondaria, passando per i piccoli cantori della Primaria, 250 tra alunne e alunni hanno fatto brillare il Teatro Verdi della migliore luce possibile.

Una selezione musicale fortemente emozionale, con pezzi classici e moderni della tradizione Natalizia. E poi poesie, anche in vernacolo, scenette divertenti e letture riflessive sui veri valori del Natale e sull’importanza degli affetti, dell’empatia e dell’amore verso il prossimo.

Un momento particolarmente significativo è stato quello che ha visto coinvolti i docenti di tutti e tre gli ordini dell’Istituto che in coro hanno intonato “L’anno che verrà” di Lucio Dalla.

“Riteniamo che il mettersi in gioco, così come fanno i nostri alunni, sia stata una lezione importantissima: è un messaggio di condivisione fondamentale nel processo educativo e di crescita. È come se in quel momento stessimo dicendo loro: “Sono come te! Provo la tua stessa emozione, mi metto alla prova come te e affronto le mie paure. E se posso farlo io, credici, puoi farlo anche tu!”. Così ha dichiarato una delle docenti coinvolte nell’organizzazione dello spettacolo.

E alla fine della kermesse, tutti sul palco, grandi e piccoli, hanno intonato “We are the world”, regalando ancora un momento di forte emozione al pubblico commosso.

Ciliegina sulla torta, la lettura della splendida poesia di Madre Tresa di Calcutta “È Natale”, dove si esprimono con grande semplicità gli altissimi valori della comprensione, dell’apertura e dell’accoglienza.

Da tutto l’Istituto comprensivo “Santa Chiara”, buon Natale e felice nuovo anno.