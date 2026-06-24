L’Appia Wine Club è il programma di fidelizzazione di Tenute Lu Spada che propone durante tutto l’anno un calendario di eventi tematici riservati ai soci, pensati per approfondire la cultura del vino e vivere esperienze di qualità in compagnia di altri appassionati.

Ogni appuntamento è pensato per offrire ai soci occasioni di formazione, confronto e networking, creando un ambiente in cui la passione per il vino diventa un’esperienza da vivere insieme.

Per quattro appuntamenti, le Tenute si preparano ad accogliere appassionati di lettura, cultura e buon vino con “Libri in Vigna”, una rassegna letteraria che accompagnerà le serate estive tra libri, dialoghi e degustazioni.

Quattro appuntamenti dedicati alla narrativa, alla poesia e alla riflessione contemporanea offriranno al pubblico l’opportunità di incontrare gli autori e approfondire temi di grande attualità in un contesto suggestivo immerso tra i vigneti.

La rassegna prenderà il via martedì 30 giugno con la presentazione del libro “Il senso che rimane” di Enzo Casone, in collaborazione e su iniziativa dello SPI CGIL, lasciamo spazio a un’opera che invita il lettore a interrogarsi sul valore delle esperienze e dei legami che lasciano un segno nel tempo.

Secondo appuntamento venerdì 3 luglio con Barbara Del Piano, autrice di “Cinque minuti di ordinaria poesia”, una raccolta che attraverso versi e riflessioni racconta emozioni, frammenti di quotidianità e momenti capaci di trasformarsi in poesia.

Terzo appuntamento venerdì 10 luglio con Gianni Riotta e il suo libro “Generose anime di eroi”, un romanzo avvincente che intreccia complotti internazionali, disinformazione, intelligenza artificiale e antichi misteri. Un racconto avvincente che attraversa scenari globali, dal Cremlino al Vaticano, offrendo una riflessione sui grandi temi del nostro tempo.

La rassegna si concluderà con “La Storia dell’agricoltura di Brindisi” di Fabio Protopapa, un testo che racconta l’evoluzione dell’agricoltura locale dall’età romana ai nostri giorni, evidenziando il ruolo strategico che il settore primario ha svolto nel corso dei secoli e le prospettive che continua a offrire per il futuro del territorio (data da definirsi).

Gli incontri rappresentano un’occasione per vivere la cultura in modo informale e partecipato, favorendo il dialogo diretto tra autori e pubblico in una cornice che unisce il fascino del paesaggio rurale alla passione per la lettura.

Durante ogni serata saranno disponibili per l’acquisto i vini delle Tenute Lu Spada, al calice o in bottiglia, così come tris degustazione e taglieri di salumi e formaggi realizzati con le eccellenze del territorio, in collaborazione con Fattoria Grottamiranda e Pezzaviva.

L’iniziativa conferma la volontà delle Tenute Lu Spada di promuovere momenti di incontro capaci di valorizzare cultura, enogastronomia e territorio, offrendo esperienze che mettono al centro la condivisione e la scoperta.

L’ingresso agli eventi è gratuito. Più informazioni su ciascun appuntamento seguendo la pagina: https://tenuteluspada.it/eventi