Il Consorzio dell’Ambito Territoriale Sociale BR1 dei Comuni di Brindisi e San Vito dei Normanni è lieto di annunciare l’avvio del corso di formazione dal titolo « prevenzione e contrasto ad ogni forma di maltrattamento e violenza su i minori e donne» articolata in 8 incontri, della durata di 3 ore ciascuno, che si terranno nella sala « Gino Strada » di Palazzo Granafei Nervegna, a Brindisi.

Suddetta formazione è promosa dallo scrivente Consorzio Br 1, dall’Equipe Multidisciplinare Integrata e dai Cav del territorio, ovvero Cav Crisalide, Cav Io Donna e Cav Ricomincio da Me.

L’iniziativa è stata ideata dopo la recente istituzione dell’Equipe di integrazione socio-sanitaria Multidisciplinare Integrata per la lotta all’abuso, al maltrattamento e la violenza sui minori, composta da: Dott.ssa Vaira Alessandra Assistente Sociale specialista del ATS Br1; Dott.ssa De Luca Tamara funzionario Educatore del ATS Br1; Dott.ssa Pepe Milizia Anna Psicologa e Psicoterapeuta del Consultorio Familiare DSS1; Dott.ssa Fiore Simona Assistente Sociale del Consultorio Familiare DSS1.

Il corso avrà inizio lunedì 6 maggio dalle ore 10 alle ore 13.00, e sarà articolato su due mesi per concludersi il 4 luglio.

Nelle varie giornate verranno trattati dei focus specifici da professionisti del settore e momenti di confronto funzionali per la rete e gli operatori che a vario titolo agiscono nell’ambito della prevenzione e contrasto della violenza, con particolare riferimento ai Servizi Sociali, Sanitari, dell’Istruzione, del Sistema Giudiziario e delle Forze dell’Ordine.

L’obiettivo è fornire una maggiore integrazione socio-sanitaria a livello locale per garantire la piena collaborazione dei diversi attori e livelli di intervento deputati alla presa in carico e al trattamento delle situazioni di maltrattamento/violenza sospette o conclamate per l’elaborazione di un progetto mirato e funzionale alla donna e al minore.

Per tale motivo, l’ATS Br 1 intende promuovere una collaborazione sinergica tra le varie istituzioni e ha convocato in data 07 Maggio il tavolo di lavoro interistituzionale per le attività di prevenzione, contrasto e sensibilizzazione sulla violenza di genere presieduto dal direttore

del Consorzio Br1 dott.re Salvatore Maurizio Moscara per la predisposizione di nuovi protocolli operativi, con l’auspicio che suddetto lavoro di rete possa produrre dei risultati importanti per il nostro territorio.

La frequenza al corso di formazione è gratuita e ci si può iscrivere inviando un’email a iodonna.cav@libero.it

