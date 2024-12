L’Associazione Pro Loco Erchie APS presenta “Erchie in Arte… tradizioni, cultura, natura e sapori”, un’iniziativa legata alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale.

L’evento si svolgerà a Erchie (Br) in 2 giornate: Domenica 8 2024 e Venerdì 13 Dicembre 2024.

Nella giornata di Domenica 8 Dicembre, in occasione della Festa dell’Immacolata, a partire dal pomeriggio, dopo l’accensione delle luminarie in Piazza Umberto I ci sarà Animazione con la casetta di Babbo Natale e distribuzione delle caramelle a tutti i bambini; laboratori; spettacoli di artisti di Strada in vari punti del centro, giro con il trenino magico e degustazione dei prodotti tradizionali e vini locali.

La rassegna prosegue Venerdì 13 Dicembre 2024, giornata della festa di Santa Lucia. Sono previste per tutta la giornata visite guidate all’interno del Santuario e nel pomeriggio, a partire dalle ore 16.00, fiaccolata in onore di Santa Lucia che si concluderà con la benedizione solenne del Vescovo.

Presso l’Info Point è prevista un’esposizione di prodotti tipici con videoproiezioni del territorio. La giornata sarà animata dall’associazione bandistica “D. Nicolì”.

L’evento è realizzato dalla Pro Loco di Erchie nell’ambito dei progetti Pro Loco finanziati dalla Regione Puglia “Spesa finanziata con l’avviso anno 2024 per la erogazione di contributi alle associazioni turistiche Pro Loco”).

Per ulteriori info: Pro Loco Erchie, via Roma 4, Erchie oppure prolocoerchie@libero.it