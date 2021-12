more

Il palco del Teatro Italia di Francavilla Fontana è pronto ad accogliere i protagonisti della nuova stagione promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

“Dopo quasi due anni di stop – dichiara il Sindaco Antonello Denuzzo – torniamo finalmente a teatro in presenza con una stagione ricca di sorprese che ospiterà interpreti di primo piano della scena nazionale come Emilio Solfrizzi, Flavio Insinna, Paolo Sassanelli, Dino Abbrescia, Lodo Guenzi e Pino Strabioli. Lo spettacolo è vivo e torna finalmente protagonista nella nostra Città.”

“Quest’anno abbiamo deciso di ampliare l’offerta artistica proponendo sette spettacoli perché crediamo nella voglia di socialità e di cultura dei francavillesi. La stagione – spiega l’Assessora alla Cultura Maria Angelotti – è stata pensata per un pubblico eterogeneo. Vi aspettiamo per vivere insieme la grande ripartenza del teatro.”

Si comincerà venerdì 14 gennaio con Pino Strabioli, attore, regista teatrale, conduttore ed esperto televisivo, che porterà in scena “Sempre fiori, mai un fioraio” con il suo personale omaggio a Paolo Poli.

Mercoledì 21 gennaio spazio all’irresistibile comicità di Paolo Sassanelli e Dino Abbrescia, indimenticabili protagonisti de “La capa gira”, che tornano in scena con Vamos, regia di Susy Laude, una divertente commedia sulla tentata fuga di due amici dal sistema criminale che hanno vissuto sin dall’adolescenza.

Lunedì 14 febbraio arriverà la pura energia de “La scintillante impresa dei magnifici cinque” con “The Black Blues Brothers. Let’s twist again!” scritto e diretto da Alexander Sunny, uno show acrobatico comico musicale impreziosito da una colonna sonora indimenticabile.

Venerdì 25 febbraio sarà la volta de “Il Dio del massacro” di Yasmine Reza, una commedia esilarante e spietata che ha fatto il giro di tutti i teatri del mondo.

Martedì 15 marzo tornerà Emilio Solfrizzi in un nuovo allestimento de “Il Malato Immaginario” di Molière per l’adattamento e la regia di Guglielmo Ferro. Un intreccio tra comicità e teatro dell’assurdo in cui si ride attraverso la continua ricerca di rimedi e cure di medici improbabili.

Sabato 26 marzo l’attore, conduttore televisivo e showman Flavio Insinna, allievo dell’indimenticabile Gigi Proietti, metterà in moto “La macchina della felicità”.

Chiuderà la stagione venerdì 1° aprile Lodo Guenzi, frontman de Lo Stato Sociale, con “Uno spettacolo divertentissimo che non finisce assolutamente con un suicidio”, un tentativo di standup comedy che si perde in digressioni sull’attore/personaggio e diventa una riflessione sul perché oggi si continua a stare sulla scena. Regia di Nicola Borghesi.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri 320.8038588 oppure 377.4234662.

Info: www.teatropubblicopugliese.it

INFO E COSTI

ABBONAMENTI A 7 SPETTACOLI

PLATEA 1° SETTORE Intero euro 98,00 | Ridotto euro 91,00

PLATEA 2° SETTORE Intero euro 84,00 | Ridotto euro 77,00

GALLERIA Intero euro 63,00 | Ridotto euro 56,00

GALLERIA STUDENTI Intero euro 42,00

PREZZI DEI BIGLIETTI

PLATEA 1° SETTORE Intero euro 20,00 | Ridotto euro 18,00

PLATEA 2° SETTORE Intero euro 15,00 | Ridotto euro 13,00

GALLERIA Intero euro 10,00 | Ridotto euro 8,00

