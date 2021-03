È cominciata ieri la piantumazione di 200 nuovi alberi in tutto il territorio di Fasano. Sono lecci carrubi e ligustri, essenze tipiche del nostro territorio che sostituiranno quelli malati o oggetto di vandalismo.

In questa prima fase di intervento, le strade interessate dalla piantumazione sono via Gramsci e via dello Zoosafari (perimetro scuola “Giovanni Pascoli”), via Virgilio, viale Strabone, via Gravinella, via Pacuvio e via Esiodo (zona caserma Carabinieri). Nelle prossime settimane si proseguirà anche in altre zone del territorio.

«Nonostante la gestione dell’emergenza Covid, che assorbe buona parte della nostra azione amministrativa specialmente nelle ultime settimane, stiamo continuando a mantenere gli impegni presi con la città – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. La piantumazione di questi nuovi alberi, già calendarizzata prima di Natale, è solo un altro tassello che aggiungiamo al nostro programma di riqualificazione del verde per cui, fino a fine mandato, sono già stati programmati altri interventi da finanziare col ribasso d’asta».

Il primo cittadino rassicura: «Questa volta i nuovi alberi saranno curati, senza più gli antiestetici buchi nei marciapiedi, ma il nostro dovere di amministratori non basta: il verde pubblico appartiene a tutti. Faccio perciò appello alla vostra voglia di una città ancora più bella per una sempre migliore qualità della vita. Aver cura del verde deve essere un impegno personale e quotidiano. Ciascuno di noi deve impegnarsi per custodirlo pulito e in buone condizioni, in modo tale da poterne godere della sua bellezza e dei suoi benefici ogni giorno. Ringrazio l’assessore Pagnelli con la struttura del Servizio lavori pubblici per il lavoro svolto a supporto di questa iniziativa e il tecnico competente Angelo De Carolis, redattore del progetto».

Ufficio Stampa

Città di Fasano