Sono aperte le iscrizioni alla Seconda edizione dell’Edu-Camp, il campo pre-scuola gratuito per i ragazzi e le ragazze di età compresa tra gli 11 e i 17 anni, rivolto alla scoperta delle materie scientifiche e alla sperimentazione di nuove attitudini sportive.

La seconda edizione dell’Edu-Camp è in programma dal 26 agosto al 7 settembre, a Brindisi, e prevede due moduli della durata di una settimana ciascuno.

Con un programma ricco e variegato, l’iniziativa combina educazione e sport per offrire un’esperienza coinvolgente e formativa. Edu-Camp è progettato per preparare i giovani partecipanti alla ripresa delle attività scolastiche, per promuovere le occasioni di socialità fra coetanei e per arricchire le competenze nelle discipline Stem.

L’iniziativa è promossa da Arci Brindisi con l’organizzazione tecnica di Uisp Comitato Territoriale di Brindisi, nell’ambito del progetto “Scuole Attive di Comunità”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU – PNRR “Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore”.

Durante il camp, i ragazzi e le ragazze, guidati da tecnici ed educatori qualificati, parteciperanno a laboratori sportivi, giochi e attività pensate per migliorare il benessere fisico e le capacità di lavoro in squadra. I laboratori Stem offriranno l’opportunità di esplorare e approfondire scienze, tecnologia, ingegneria e matematica attraverso esperimenti e attività pratiche. Inoltre, il programma includerà sessioni di invito alla lettura, laboratori di scrittura creativa, laboratori d’arte e tante attività legate al territorio, per far vivere un’esperienza educativa formativa all’insegna della crescita personale, della scoperta e del divertimento.

Il progetto “Scuole Attive di Comunità”, di cui Arci Brindisi è capofila, è realizzato con il supporto di una rete di partner: Uisp Brindisi; Ambito Territoriale Sociale Brindisi 4; Cooperativa sociale Il Sogno; I.I.S.S. Epifanio Ferdinando; I.I.S.S. Ferraris – De Marco -Valzani. L’iniziativa nasce con l’intento di fornire un modello di intervento educativo innovativo basato su azioni informali a favore degli studenti, mettendo in rete insegnanti, famiglie ed esperti.

Per partecipare alla seconda edizione di Edu-Camp, è necessario iscriversi compilando il form di adesione al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdi_qoMJZZgmmZG9r_XLIueTrNGIheww1ckqr7L13aX-mdY7g/viewform?usp=sf_link

Gli interessati saranno contattati per ricevere tutti i dettagli organizzativi dell’iniziativa.