Sono 37 le aziende che hanno deciso di ricercare e selezionare il personale anche attraverso il Job Day del prossimo 5 marzo al “Ciaialab”. Durante la giornata si terrà l’incontro con tutti i partecipanti accreditati, giovani e meno giovani che al momento sono in cerca di occupazione. La Città di Fasano e la Provincia di Brindisi con il patrocinio della Fondazione ITS Turismo e Beni Culturali della Puglia, in collaborazione con Arpal Puglia, Fortis parco culturale, Sviluppo Lavoro Italia spa (già Anpal servizi) e Adecco, hanno programmato, dopo il successo delle scorse edizioni, una giornata dedicata al settore turistico, per proporsi come “cerniera” fra le esigenze degli operatori e quella dei lavoratori.

L’appuntamento è dalle 9:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:00 di martedì 5 marzo 2024 al Laboratorio Urbano in corso Vittorio Emanuele a Fasano. La partecipazione è libera e aperta a chiunque. Sarà necessario pre-registrarsi al fine di rendere più scorrevole l’ingresso ed evitare file o lunghe attese cliccando qui: Job Day form

Le aziende che hanno aderito comprendono solide realtà del territorio come resort, alberghi, associazioni di categoria, agenzie viaggi, strutture ricettive, beach club. Nel dettaglio parteciperanno: Masseria Salamina, 20 m2, Hotel Sierra Silvana, Masseria Montenapoleone, Angolo 128, Egnazia mare – Agribeach, Archeolido, Ciporti pub, Ostuni a mare, Borgo Egnazia, Canne bianche, Tenuta Monacelle, Ristorante “Il Punto”, Agavi Beach, Leo 3000 spa, Epoca collection, Hotel La Sorgente, Nicolaus Tour, Grand hotel Masseria Santa Lucia, Masseria & Spa LuciaGiovanni, Masseria Torre Coccaro, Masseria San Francesco, Masseria Villa Verde, Casale del Murgese, Associazione 2Bin Fasano, Tempo di viaggiare, DASEP srl, Hotel Monte Sarago, CDS Hotels SPA, Masseria Santo Scalone, Giardini Mileto, Granserena Hotel – Bluserena SPA, Ciriè, Masseria Garrappa/ La Locanda di Felisiano, Società Agricola Marzalossa S.r.l., Masseria Don Luigi Relais e Rocco Forte Hotels. Tra le figure richieste quest’anno ci sono anche agronomi, periti agrari, biologi e guide turistiche, oltre a cuochi, camerieri, plongisti, housekeeper, addetti al ricevimento, all’accoglienza, alle pulizie, alle attrazioni, bagnini, maître di sala, concierge, receptionist.

«Siamo molto contenti di organizzare i job day, strumenti concreti che mettono immediato in contatto le imprese alla ricerca di personale e i candidati che possono proporsi e sostenere i colloqui, con più aziende, nello stesso luogo. Il settore turistico rappresenta, sempre più, uno sbocco professionale certo per migliaia di professionisti. – dichiara il Sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria – Questa virtuosa sinergia tra Comune di Fasano, imprese turistiche e lavoratori ci rende felici di incoraggia a proseguire sulla strada del dialogo e della costruzione delle “rete” che rende l’intero comparto più competitivo e qualificato. Ringrazio per l’impegno profuso l’assessore, Pier Francesco Palmariggi, e la consigliera delegata al Job day, Madia Decarolis».

«Consolidiamo il ponte tra chi cerca lavoro e le imprese turistiche. – dichiara l’Assessore al Turismo, Pier Francesco Palmariggi – Questa edizione del nostro Job Day vedrà la partecipazione di oltre 30 imprese e si confermerà l’occasione perfetta per mettere in contatto diretto domanda e offerta di lavoro in un settore chiave per l’economia della nostra città e della nostra regione. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questa giornata ricca di stimoli e opportunità».

«Per il terzo anno consecutivo – dice la consigliera Madia Decarolis con delega proprio ai job day – l’Amministrazione comunale si propone l’obiettivo di realizzare un servizio fondamentale per la Comunità: l’incontro domanda offerta di lavoro. Ci auguriamo che siano in tanti i cittadini che approfitteranno della possibilità di avere colloqui con le aziende del territorio in cerca di nuove risorse».

