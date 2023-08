L’appuntamento con il Trofeo “Selva di Fasano”, la corsa che nel 2022 è entrata nel cuore degli sportivi come uno degli slalom più amati dagli italiani, grazie al record nazionale dei suoi 156 iscritti ed alla straordinaria partecipazione di 45 bicilindriche al 1° memorial dedicato allo storico preparatore Giacomino Sabatelli, si prepara a tornare il 23 e 24 settembre prossimi sui celebri tornanti pugliesi della SP2, storico teatro delle cronoscalate.

L’ASD Fasano Corse, che organizza la nona edizione, ha aperto le iscrizioni alla gara, valida per il Trofeo Centro ACI Sport, per il Trofeo Bicilindriche e per il 20° Challenge Interregionale CPB (Campania, Puglia, Basilicata), che si svolgerà sulla provinciale viale Varnesina-Selva di Fasano, dove la linea di partenza sarà fissata in prossimità del Canale di Pirro, per un tracciato lungo 2520 metri con 14 barriere di rallentamento che metteranno alla prova l’abilità dei concorrenti, fino al traguardo, posizionato in viale Toledo. Il termine delle iscrizioni è fissato alle ore 12 del 20 settembre.

“Stiamo lavorando per questa nuova edizione con grande entusiasmo – dichiara il presidente della Fasano Corse Pinuccio Pace- lo scorso anno la risposta eccezionale al nostro invito e, soprattutto, al memorial istituito per ricordare Giacomo Sabatelli a pochi mesi dalla sua scomparsa, ha dato grande animo alla competizione. La Selva di Fasano si farà trovare pronta per accogliere gli slalomisti e gli appassionati”.

Nel 2022 ad aggiudicarsi la vittoria assoluta è stato il lucerino Domenico Palumbo, al volante di una Radical SR4, davanti al frusinate Adriano Ricci, a bordo di una Formula Gloria, ed al lucano Antonio Lavieri, su Radical SR4. L’onore di alzare al cielo la coppa del 1° Memorial “Giacomo Sabatelli” è andato al siciliano e pluricampione italiano Andrea Currenti, su Fiat 500.

Tutte le informazioni sulla competizione sono disponibili sulla pagina web ufficiale http://www.fasanocorse.com/.